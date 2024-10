Prodao si porodicu, a izabrao ljubavnicu: Stanić vratio Terzu na fabrička podešavanja, Miljana ga dokusurila (VIDEO)

Ne štede ga!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Bori Terziću.

- Priznao si šta se dešava između tebe i Sofije, šta misliš da Milica misli o tome - glasilo je pitanje.

- Razmišljam o tome, upravo sam zbog toga na jednu pesmu zaplakao, mislim da je ona bila spremna na to, verujem da joj je teško. Dogovorili smo se da ne radim neke stvari, rekla je da nešto primeti da je kraj i to je to - rekao je Terza.

- Matea mi je govorila o tome kakav su odnos imali i rekla mi je to katastrofa i da ne bi poželela nikome takav odnos. Nije moje da bilo šta kažem

- Nije tvoje ni da brineš o njoj, je l' da - pitao je Milan.

- Pa nije...Rekao mi je da je ne voli, sigurna sam da je ljubav usmerena ka meni - rekla je Sofija.

- Da Milica nije ostala trudna mi ne bi bili zajedno - rekao je Terza.

- Što je nisi ostavio napolju? - rekao je Stanić.

- Ja osećam da je ja ne volim kao ljubav i to, ali je volim kao majku svog deteta. Mi nismo veridbu ni planirali, ja sam više zbog porodice da se ispeglaju odnosi...Moja majka je možda opet imala svađu sa tatom što je bila, ne razumeš neke stvari, ali neću da tražim neke izgovore - rekao je Terza.

- Prošle sezone je toliko plakao zbog toga, sada nema ni gram kajanja, ni suze. Treba da imaš neko pokajanje. Prodao si porodicu i izabrao ljubavnicu - rekao je Uroš.

- Sećam se da kada je brat negativno komentarisao Milicu, on je molio brata da se ne meša, molio roditelje da se ne oglašavaju. Narod pita, predstavljaju kao krunu dete, plače ovde, četiri meseca odnos besprekoran. I sada ušao u rijaliti, tri nedelje, žena je trudna, je l' imate vi svest kako je nekome ko je u drugom stanju? Što nije rekao odmah da je ne voli, možda bi se Milica odlučila na kiretažu? Ne, nego je on govorio da ne zanima šta misli njegova porodica - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić