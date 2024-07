Resetovali ga: Kačavenda i Uroš Stanić urnisali Janjuša zbog ponašanja prema Aneli (VIDEO)

Ne štede ga!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Šta ti misliš, kojim potezima pogrešnim je Janjuš prokockao sve ovo što je žena htela da ostavi - pitao je Milan.

- Najviše kada su saznali da je trudna i sve što se dešavalo dok nije otišla na abortus. Ne mislim da su to greške, mislim samo da se pogubio u onome što je radio. Ne mislim da je osećao ništa prema Aneli, ne bi dozvolio da pirat govori sve ono Aneli. Taj period je i njoj najteži pao i da je tada najviše odgurnuo od sebe. Sam je sebi sve napravio i uradio, da li je stvarno voleo, nikada nećemo saznati, ali po ovome, moje mišljenje je da je nikada nije voleo i da je sve dogovor - rekao je Bebica.

- Nema ljubavi - rekao je Janjuš.

- Janjuš se jako ogrešio od Aneli, planirali su i pravili tu bebz, po njihovoj želji su dobili to. Njegovo ponašanje prema njoj tokom trudnoće je odvratno. Oboje su krivi, ali tokom trudnoće Aneli ništa nije kriva. Njegovo ponašanje bilo je nehumano, da se onako ophodi prema njoj, da nagoveštava postupcima da želi da Aneli abortira, samo nije imao mu*a to da kaže. Ispao je jako glup i bezobrazan prema njoj - rekao je Uroš.

- Može da bude uticaj podzemnih voda...Ovo što se sprda sa Aneli na samom kraju rijalitija. Sada vidimo opet performans, on to ne bi trebao da dozvoli. Nismo mi loši koji komentarišemo birali njemu partnerku i tako dalje, ja sam ga čak i podržavala - rekla je Kačavenda.

- Ovaj njegov stav je naš odnos, naš odnos je bio ovakav, on je mene smatrao sprdnjom, sve vreme sabotira. On non stop ide kod Lakića, Ivana, Matore, oni su ga posavetovali da ćuti. Posle abortusa, bebe, bar da ćuti, nego on sabotira sve moguće - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić