Ne štede reči!

U toku je anketa u kojoj učesnici biraju koga smatraju najmanje zaslužnim za finale, ali i ko je, iako izbačen, ipak zaslužio mesto do samog kraja.

- Moraću da nabrojim dvoje ili troje. Prva osoba koja mi je pala na pamet je i fali mi ovde, osoba koja bi kompletirala celu sagu sa Anđelom i Gastozom, to je Keti. Keti je bila ugušena od strane Gastoza i Anđele. Ona je zaslužila da bude u finalu. Osoba odavde koja nije zaslužila da bude u finalu je osoba koja će da ispadne među prvima,a to je Sandra. Mislim da se nekako družala kroz ovaj odnos Aneli i Luke. Nisi pokazala ništa bitno osim belede kopije Milene Kačavende. Dobro si odigrala ulogu prikolice Aneli i Luke. Nemaš sve te kvalitete - rekao je Ivan.

- Krenuću od dve osobe koje su ispale, to su Kadra i Baki. Kadra zbog svog komentarisanja, da je ostao mnoge priče bi raskrinkao. Ja ću navesti Bakija. Njega sam zgotivio. On je jako emotivan, volim emotivne kao što sam ja. On je neko ko ima 50 godina, vedrog je duha i nasmejan je Prva osoba koju bih voleo da izađe napolje je Mima. Generalno, ništa mi nisi pokazala ove sezone. Onako si se provukla, lagano si prošla kroz rijaliti. Bila je neka priča sa Rajačićem, posle je bila mlaka voda - rekao je Terza.

- Voleo bih da vidim leđa je Sofija Animirka iz Tetova. Sve je planski, neiskreno radila. Govorila je Anđeli da crkne, prema trudnici se ponašala monstruozno. zbog nje i njene majke je moja drugarica pila lekove i završavala po policijskim stanicama. Da se prisetimo Atmira Albe i svega. Nadam se da se sećaju koje je ovo horor stvorenje. Animirka, monstrum koje seje mržnju. Voleo bih da vidim Kadra. Bio je inteligentan i rečit, imao je stav i karakter. Voleo sam da slušam njegova izlaganja. Krivo mi je što je tako lako odustao od svojic ciljeva - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić