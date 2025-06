Ne štede reči!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ova dva foliranta, ja ću reći da sam odavno rekao za Sofi da je folirant. Nimalo nije naivna, ono što je pričala Dači nema veze s njenim ponašanjem. Ovo što radi je vrlo proračunato, normalno da se meša u odnos, ova priač je od februara, ne od sedam dana od kada je pokrenuto. Vrlo je pokvrena i namazana, ja znam šta ona priča sa Dačom sve, Dača što je pokriva je njena greška. Dača joj kaže da će njegov otac da joj pomogne kada ispadne, ona mu sutradan kaže da je ljiga ljigavi. Dovoljno je kada kaže da kada dođe iz Odabranih da se vraća u realan život, tako da eto. Ona nimalo nije dobra i naivna, vrlo je pokvarena...I ti si folirant jedan ozbiljan (Anđela). Vas dvoje ste mi idealan par, ne znam što ste raskidali, poslaću ovu buljavu pijanicu Gastoza, ostaviću Sofi, iako smatram da je veće smeće - rekao je Bebica.

- Što se tiče Gastoza, ja sam znao da će on negde da uđe, Milica mi je provukla da bi mogao da se pojavi, rekla mi je lepe reči za tebe, da si dobar lik i pozitivan. Ušli smo ovde, bili smo dobri, posle, moja podela budžeta kada sam ti to rekao, ljudi se uhvate za te neke reči. Kada sam ja napravio šta sam napravio komentarisao si, ušao sam u neki sukob, palo je dosta ružnih reči s moje strane, ja to uvek priznam. Kada sam se svađao sa Anđelom, u svađu kada smo ušli, posle kada smo popričali u diskoteci, zamolio si me, ja sam prestao i od tog trenutka nismo imali nijednu svađu, niti vidim da ti mene provlačiš ili prozivaš. Što se tiče tvoje veze, negde sam i govorio da ti nisi iskren u ovom odnosu i da ti je sve rijaliti i tvoja rečenica da ti guši prirodu, to je tako. Gastoz je onaj s početka koji se zeza i šali sa svima, ali hajde, morao si da se prilagodiš njoj. Jeste te lagala za neke stvari, ali da si je izdao kao dečko, moram da budem iskren, jesi - rekao je Terza o Gastozu.

- Iskreno, drago mi je da imamo drugačiji stav, da ne razmišljamo isto...Brate, ti si ostavio trudnu devojku zbog druge - dodao je Gastoz.

- Za tebe i za Sofi, ti si pokrenuo i kod Drveta i onda si rekao da ti je slatka. Ja sam bio s Milicom, najgora pitanja su stizala, ostao sam s njom jer sam je zavoleo...Što se tiče Sofi, ona i ja imamo baš super odnos, prelepa si devojka, tvoji postupci su za svaku pohvalu. Tvoji treba da budu ponosni, smatram da si jako pametna. Ostavljam Sofi, šaljem Gastoza - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić