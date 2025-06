Ne štede reči!

Naredno pitanje pročitano je Anđeli Đuričić.

- Rekla si da si na silu trpela Jordanku i da na silu plače i glumi žrtvu, samo si trebala da poslušaš Gastoza i da se izviniš, a ne da je marširaš - glasilo je pitanje.

- U pravu su gledaoci, žao mi je što sam je uštinula za ruku koja joj je povređena. Na silu da sam je trpela nije bio afekat, to je delimično istina. Nikada se nisam trudila da je opravdam, ali sam svaki dan sam joj govorila sa strane da ne provocira ljude - rekla je Anđela.

- Mislim da je to u besu rekla. Stvarno mi mnogo puta govori da iskuliram, ali ne mogu, to je jače od mene. Pogodilo me je, ali me je stvarno zabolela ruka i zato sam počela da plačem. Da sam htela da glumim žrtvu, ja bih plakala pred svima, ne bih otišla tamo iza kreveta - rekla je Džordi.

- Sve sam već rekao...Ja sam tu izgoreo, napravila je sr*nje, išao sam da rešim šta imam, samo da je rekla: "izvini" - rekao je Gastoz.

- Evo on neće reći, ali nije se ni ponudio da bude s nama u budžetu, ja sam rekla da bude jer joj je ruka u gipsu. On se toga nije setio, a da je njeno ponašanje sve kriminalnije, jeste. Ja sam ta koja je tvog prijatelja, a ne ti, pozvala da dođe sa nama - rekla je Anđela.

- Meni je zanimljivo što se koristi Jordanka u borbi protiv Anđele od Gastoza lično. Bila im je dobra kada je trebala da skače i provocira. Jordanka prva nije ispala prijatelj prema Anđeli, dobro prijatelj, kmet tvoj...Ovde se bije bitka i rivalstvo, Gastoz pokušava da nam dokaže da je dobra duša i stao je u zaštitu kmeta. Jordanka je novi Pavle Jovanović koji treba da ga vozi i odvozi - rekao je Bebica.

- Anđela je neko ko je više puta, drago mi je što vidim da je Gastozu odgovaralo da ona provocira. Onu reakciju koju je imao prema Anđeli zbog Jordanke, mogao je smirenije, ne da urla na devojku ovde - rekao je Stefanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić