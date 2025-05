BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ivan UBEĐEN da je Anđela koristila Pavla i da nisu bili u vezi, Mića im očitao bukvicu (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Pavla Jovanovića i Anđele Đuričić, kao i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mislim da je fer da nas Anđela i Gastoz pustimo da kažemo šta mislimo...Sve si gluplja i gluplja. Ja se ne slažem sa Karićem, to sam mu i rekao, jer sam čuo da je rekao da je ispalo po procentima da Pavle ne govori istinu. Naprotiv, baš se večeras dokazalo, ovoliko gluposti koje čujemo od Anđele 15 dana i ovoliko nelogičnosti, svakom normalnom muškarcu ovolika količina informacija mora da izazove sumnju. On je namazan, ali go*nima...Anđela nikada nije bila u vezi sa Pavlom Jovanovićem, Anđela je bila njegova kr*s kombinacija kada je on hteo. Anđela ga skriva i ne prikazuje ga u svakom momentu i segmentu njihovog provođenja vremena. Anđela je koristila Pavla Jovanovića za razne usluge poput: usluge besplatnog stanovanja u Beogradu, uslugu prevoženja amričkim tablama u Beogradu, za se*sualne usluge - rekao je Ivan.

- Da li je pokušao da svali sve na Anđelu večeras - pitao je Milan.

- Jeste i to malo perfidno radi, iskusan rijaliti igrač...Kroz sve čestitke koje su mu dolazile, shvatili smo da Anđelu niko ne podržava. Bravo za Pegija, provalio je sve, meni je drago što si izgovorio da šta god da bude, da ćeš da ostaneš s njom do kraja - rekao je Marinković.

- Kako ako sam učio od tebe, kako si uvek gori od mene?! Rokaj brate moj, ja znam da od ovoga živiš - rekao je Gastoz.

- Što se tiče tužbi, već smo čuli o njenim tužbama za Pavla Jovanovića. Sve tužbe koje sam dobio, udario sam kontratužbu i jednu sam do sada dobio - rekao je Ivan.

- Ja ću pričati i o njoj i o njemu. Anđela je ušla ovde kao emotivno zauzeta, ako je emotivno zauzeta, treba dosta vremena da se ona emotivno oduzme da bi se vezala za nekog drugog. Meni je najmanji problem ko ih je dovezao ovde, to je za mene periferna priča. Mnogo je bitnije gde je bila s Pavlom, gde je živela i u kom stanu. Ako ti vidiš da ti se prijatelj toliko udvara, sa njim nemaš takav odnos - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić