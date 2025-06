Ne štede reči!

Darko Tanasijević dao je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao raskid Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Rekao si u jednom trenutku da i deca bolje glume ljubav od Gastoza, obrazloži mi to malo i na osnovu čega si shvatio da je on folirant - pitao je Darko.

- Ovo sve što si naveo Anđeli da sam to rekao, sve sam to rekao, od ponedeljka i nakon pretresa. Zabole me ku*ac za sve njih u kompletu, mogu da ponovim, ali samo gore. Kada je na pretresu Milan ispričao šta je rečeno, u tim trenucima je Gastoz izgovorio da se ohladio. Jeste pre toga bila Anđelina rečenica: "ko si ti da se tebi pravdam?", da je on postavio pitanje nakon ulaska u odnos sa njom, znači da ga je bole ku*ac za Pavla da je zapitkuje...Meni sve tu jako smrdi, cela priča mi ne pije vodu, ali mi od starta ta priča smrdi. Dobili smo deo svega onoga što smo ovde jeli go*na i na kraju ispadaju budale ljudi što su komentarisali. Ovde su lepo nasankali ljude koji su komentarisali, sve pada u vodu, sada su svi smešni gledaocima jer situacija uopšte nije takva i ne može tako da se tumači i nema nikakvu težinu za komentarisanje - rekao je Đedović.

- Zbog čega smatraš da Gastoz glumi, a Anđela ne - pitao je Darko.

- Zato što je rekao da se ohladio, ponašanje mu jeste hladnije, za Anđelu isto tako mislim da glumi u ovom trenutku, ali mislim da glumi da joj je lako, ne mislim da je presekla u smislu emocija. Ne mislim da Gastoz nije imao emocije prema Anđeli, ne mislim da je folirant od samog starta, mislim da su mu se vremenom ugasile emocije i da je to jasno kao dan kod njega. Sada mislim da se Anđela folira po pitanju svojih reakcija. Ja sam video da na žurki Anđela plače, ja sam to gledao, zato mislim to za foliranje, a Gastoz je išao uz tvoja pitanja. Imao sam transfer blama od tolike česte i nagle promene priče, mogu da ukazuju na dramaturgiju, rijaliti ili šizofreniju. Sada ispada da je samo ispeglao situaciju, a kada nailazi na iste komentare, on menja mišljenje i govori da mu je stalo. Po njegovom ponašanju se videlo da je izgubio negde tu emociju - rekao je Marko.

- Do kakvih si ti zaključaka došao ove noći - pitao je Darko.

- Ja sam ovde lagan, ne moram da biram nijednu stranu, ne likujem zbog svega što im se dešava. Mislim da nije bilo zvučno onaj dan, ja sam o Gastozovom želucu pričao još od septembra. Kompletno je došlo na ono što sam ja pričao, slažem se sa pojedincima koji kažu da su oboje folirali. Moje mišljenje je da nije imao pravu radnu temperaturu, jer ga donekle poznajem u vezama. Anđela voli da bude krpa i to sam pričao cele ove sezone, voli ona da bude paćenica...Sada ja uživam i ubiram plodove rada ove sezone, a to je da ovi pi*kopaćenici su morali da izaberu stranu, nažalost njegovu, to je sada Anđela, a to su ljudi koji su osam meseci bili uz njihovu vezu. Gastoz ima malo kompleksa od Pavla, niže vrednosti - rekao je Ivan.

