Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja ne znam gde je nestao onaj njegov trud one dve nedelje. On ne može da se trudi. On njoj govori da se pomiri sa činjenicom da neće sa njom, a onda joj kaže kao malom detetu: "Nemoj da plačeš". Pravi od nje degenerično dete. On nju sinoć zove u pušionicu, ako ne želi s tom devojkom, ne zoveš je, ne intresuje te. Onda joj je opet punio glavu, ona nije mogla danas u radiju da dođe do reči od njega - rekao je Dača.

- Dačo, da je to što ti radiš ispravno, ti bi to uradio sa Sofi, ne bi bio psihopata - rekao je Gastoz.

- Sedi, nisam ja tema, ti si tema...Po čemu ja da budem pristrasan?! Ona jeste njega dve nedelje vređala - rekao je Virijević.

- 80 odsto kuće je videlo ove stvari, pa mi sada pričamo Gastozu kao: "Je l' moguće da praviš degenerika od nje?" - rekao je Karić.

- Tako je, pokaži drugima da imaš stav i odvoji se od mene, jer je blam da budeš sa mnom - skočio je Gastoz.

- E ovom rečenicom je sada navlači. Danas je rekao da si Milane gigant, jer si joj napunio glavu za Jordanku - rekao je Marinković.

- Ja ovde sedim, Gastoz sedi tamo, ostaje njih četvoro i ja kažem: "Neka ide Jordanka sa Urošem, a Gastoz sa Anđelom", a on govori: "Ja neću sa Anđelom", Anđela to čuje i ništa ne progovara - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić