ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Gastoz KLJUČA od besa, ostavio sev bez teksta priznanjem: Za mene je bila NEČIJA devojka kada sam... (VIDEO)

Ne štede reči!

Nenad Marinković Gastoz i dalje je nastavljao da objašnjava svoje ispade, a učesnici su se ostvrili na njega zbog napada na Anđelu Đuričić.

- Rekao si da devojka laže već 12 dana i onda mi kaže da ne se ne poverava - rekao je Milan.

- Ja nisam neko tamo, ja sam tvoj dečko, prema meni treba da ima poštovanja. Sada smo došli do toga da je nju kuma dovezla, a da je Pavle bio u drugim kolima - rekao je Gastoz.

- Koje detalje nisam iznela - rekla je Anđela.

- A čekaj, moram da se umešam. Što nisi imao stav i izneo da si upoznao Anđelu pre, baš sa Pavlom?! - rekla je Kačavenda.

- Malo pre si rekao: "ja sam znao da su bili u vezi" - rekao je Milošević.

- Ja sam rekao da mi je Pavle rekao to za auto...Za mene jeste bila nečija devojka kada je ušla ovde - rekao je Gastoz.

- On umesto da joj drži sada leđa, on je napada - rekla je Milena.

- Boli me ku*ac ko je dovezao, ja ću da je odvezem odavde - rekao je Gastoz.

- Pored svega što sam ti ispričala, ja sam smatrala da je to nebitno...Ja svoje priče ne pričam ništa, ni s kim sam bila niti išta, ne želim da se to zna, to je moje pravo. Okej, rekla sam da nismo bili u vezi, sve sam rekla, taj jedan detalj sam propustila, a zbog toga se pravi fama - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić