Gliba glibavi sa šestarom umesto noge: Dača urnisao Gastoza i Sofi, a onda su Đedović i Kačavenda dali svoj sud (VIDEO)

Ne štede reči!

U novom izdanju radio emisije "Amnezija", Terza i Munjez ugostili su Milenu Kačavendu i Marka Đedovića, kako bi prokomentarisali odnose u Beloj kući.

- Ovim ste pokazali vas dvojica koliko me mrzite, nikada nećete biti voditelji kao ja. Hoću da kažem ovom glibi glibavom što umesto noge ima šestar, ja sam pitao Sofi, to je istina, sedeli su na istom dušeku - rekao je Dača.

- Ti čuješ sve najbolje, šta se dešava - pitao je Terza.

- Da ti kažem, nemam pojma, čujem da su popričali. Čuo sam da nešto ljudi pričaju, ali nisam čuo šta. Ja kada zaspim ne čujem ništa. On je i sam rekao i potvrdio da je u zavisnosti od raspoloženja pričao, isto sam i ja rekao, samo sam ja uvezao sa stavom gledalaca i pitanjima voditelja. Kao Sofi što je rekla da hoće da stane ova priča, a pre tri dana je pričala kako vidi da mu se sviđa - rekao je Đedović.

- Zašto Gastoz ovo radi, da li ti deluje da je smišljeno - pitao je Munjez.

- Nemam stav kao većina kuće, iako sve vreme pokušavaju da nametnu taj stav da je fejk od starta. Ja od svojih mišljenja ne odustajem u određenim situacijama, možda nisam u pravu, ali je to moje mišljenje. Mislim da je sve nakon prvog raskida bilo to hlađenje. Ne mislim da mu se nije svidela, ne mislim da nije bio zagrejan, mislim da je samo prestalo. Kako vreme odmiče sve se više hladiš, pa kako se ohladiš onda ide gađenje i to ne možeš da prikriješ - rekao je Đedović.

- Ena je pijana udarala Peju sa maramicama i da je ljubomorisala na Anđelu i da je rekla: "nemoj da budem moribdna i da joj brata pominjem", ja sam se frapirala...Mala Sofi uopšte nije naivna, nakon što se tema završila ona se presvukla u trenerku, pa je onda rekla da će da gori Balkan u ponedeljak, pa sada poziva glasače da glasaju za nju, meni to uopšte nije intresantno sada - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić