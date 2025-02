Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Sofije Janićijević, Bore Terzića i Dragane Stojančević.

- Ja bih se složila sa Urošem, jeste, svi lažu. Sofija jeste bila neraspoložena. Videla sam da joj se skupilo, on jeste veliki deo toga, ali ona to nije poricala, dok on jeste. Uverena sam da Terza tera kontru Sofiji. Kada sam govorila da postoji neko peti koji se sviđa Sofiji, čim se pokrenulo, krenulo je na Gastoza - rekla je Kačavenda.

- Ne. Ja sam objasnio da je meni to netrpeljivost zbog svega što se dešavalo sa Milicom - skočio je Terza.

- Nije tačno, Milica je bila ovde i demantovala sve te priče i to...On želi da čuje da nije nesrećna zbog porodice, nego zbog njega. Ne mislim da se ona smeje što je budala, već da je to odbrambeni mehanizam. Dragana je koleteralna šteta, prija joj, ali je u ovom trenutku prešlo granicu druženja, njoj se Terza dopada. Definitivno jeste krpa, jer ja bih mu je*ala kevu - rekla je Milena.

- Ne slažem se uopšte sa Kačavendom, Sofija je itekako menjala stav, ona je govorila da joj je on najveća greška - rekao je Luka.

- Ona je to rekla i sada - rekla je Kačavenda.

- Terza ne sedi na dve stolice, ne ide kod Sofije svaki dan...Jasno je kao dan da oseća nešto prema Terzi - rekao je Vujović.

- A zašto ne oseća prema tebi?! Zato što si je šutnuo...Terza je sada kontradiktoran, iz kog razloga se druge žene optužuju što im se dopadaju zauzeti momci - rekla je Kačavenda.

- Da nema kamera, evo ja kažem kao njegov drug, on bi bio sa Draganom - rekao je Luka.

- Što njega kamere nisu sprečile da bude sa Sofijom, da prevari Milicu?! Ma daj molim te - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić