Uzletela sam na tom tepihu pod koji si ti gurnuo probleme: Peja se spetljao u pokušaju da se OPRAVDA, Ena skočila i URNISALA GA (VIDEO)

Ne štede reči!

Nakon izlaganja Ene Čolić, voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Normalno da sam slušao pažljivo, iz dana u dan me sve više šokira. Nisam izašao sa njom da pričamo...Ja sam iskreno šokiran kako je odreagovala za izolaciju, opet ću da kažem da je to igra Terzina i Munjina, pošto je Munja rekao da će da je oženi, evo može slobodno da je oženi...Ona je slobodna devojka, može da radi šta hoće. Naziva me ovde nekim fekalijama i go*nima. Moja baba je inače romkinja, ja se toga ne stidim. Moja majka je uvek to govorila, zato je i volim, jer sve kaže onako kako je...Meni je najviše presudilo to što je iznela neke stvari koje smo pričali ispod jorgana, da sam hteo da budem tu uz nju i da je ne izgubim, ali jednostavno je ona našu ljubav prodala - rekao je Peja.

- Hvala vam što mu ne dozvoljavate da priča ove gluposti. Sram te bilo. Ti ne da si prodao ovu ljubav, nego ni ne znaš šta si uradio - rekla je Ena.

- Mislim da je ova veza počela nezdravo i završila se nezdravo. Previše inata, previše kompleksa u njihovoj vezi. Podržavao sam na početku, savetovao sam, govorio sam i njemu da mora da prođe neke stvari, da je previše stegnut, čak sam i rekao da nosi neke traume iz života i da je nešto proživeo - rekao je Karić.

- Jednostavno se hladim od našeg odnosa, ne želim da upuštam sebe da bih bio povređen. Itekako sam ustao ovde i rekao sam da sam pogrešio to za Aneli. Ne sviđa mi se kod nje kada izađemo da pričamo i kada joj objasnim neke stavove koje mislim da su problemi, da se grlimo kao da se ništa nije desilo, već da se ne stavlja ispod tepiha. Ne sviđa mi se njeno provociranje, to me udaljava od nje. Ne sviđa mi se što ubacuje Bakija u naš odnos - rekao je Peja.

- Sad ćemo da vidimo tvoj obraz - rekla je Ena.

- Ja nemam inat da ležim kod Aneli i da ti mašem, a mogao sam to da uradim - rekao je Peja.

- Ja sam to i želela, zato sam te i oterala. Volela bih da vidim to, kako bih mogla da ga precrtam - rekla je Ena.

- Voleo bih da me precrta...Ja sam prema njoj bio iskren, pred svima sam rekao da je volim. Kajem se što sam rekao to za komšiju, ali eto - rekao je Peja.

- Ja sam uzletela na tom tepihu pod koji si ti stavio probleme...Nije Aneli razlog, jer ona ništa nije uradila, nego Pejina nepromišljenost - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić