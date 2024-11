Ne zaustavljaju se: Peja i Ena ponovo u sukobu oko palačinki, ona ne može da mu prećuti (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Jovan Pejić Peja ljubomoriše na to što je Ena Čolić uzela žeston od Munjeza.

Voditeljka je dala reč Peji.

- Ja sam joj juče pričao o tome. Ena prema Aneli ne poštuje svoje kodekse, nema nikoga koga će ispoštovati osim Mateje. Kao kada bi se Baki zamerio s nekim u kući, sigurno da ne bih išao s tim nekim u kafanu. Nisam to zamerio, ali sebe ne poštuje, a ako ne poštuje sebe, ne može ni ikoga u kući - rekao je Peja.

- Remetilo me je to njegovo totalno nepoverenje. Ja ovde nisam morala na silu da teram ljude da priznaju vezu sa mnom kao što ta devojka koja je to komentarisala radi. Ja sam mu opisala do detalja, to se sve videlo, mislim da je njemu žao kada vidi da sam iskrena, a ne može da veruje, ne znam iz kojih razgovora - rekla je Ena.

- Kada smo bili u vezi, ja nisam hteo da me Slađa zagrli - rekao je Peja.

- Meni je Slađa u odnosu na ovu devojkuz bomba života, nemoj molim te...Mene on jutros nije pitao da li sam jela nešto, zna da nemam ništa kod sebe, Munja mi je doneo pitu. Opet, hvala Munjo - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić