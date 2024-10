I ja mislim da će hteti da se vrati Milici: Sofija ne prestaje da šokira izjavama, Luka je raskrinkao: Nisam mu preneo, a rekla si mi... (VIDEO)

Ne štede reči!

Sukob Bore Terzića i Sofije Janićijević se nastavio za stolom, a Terza je sve sigurniji da raskida sa njom.

- Sinoć mi se u facu smejala, sada ide ovamo stavlja šminku kao - rekao je Terza.

- To nije istina - rekla je Miljana.

- Ja nisam rekao da sam je zaveo, pa da zakuvam - rekao je Peja.

- Nije plakala zbog Terze nego zato što se iznervirala, to je meni rekla - rekao je Terza.

- Ona je plakala jer joj je krivo, da je navikla na njega, plakala je u krevetu kao kiša - rekao je Dača.

- Mrvica mi je ovako rekla: "Ne mogu da ti kažem dve stvari ovde, jedna je vezana i za mene" - rekao je Terza.

- Peja je glupost u smislu da je situacija glupost. Soni je mene pitao za žurku, ja sam njoj to prenela, ona je odmah prenela Terzi - rekla je Mrvica.

- Rekla si mi pre 10 dana za ovu priču - rekao je Terza.

- Ona ima spolja dečka i to ti je to - rekao je Mića.

- Ma kakva veza, hoće da se opere - viknuo je Terza.

- Devojka je juče rekla da ima grižu savesti i da neće da bude sa njim - rekao je Karić.

- Evidentno je da to što Mrvica ima da kaže ne može da utiče na njihov odnos, što se tiče Peje, to je takva glupost, sada sam rekao Eni da ne lupeta gluposti. Ja mislim da je ovo početak jednog kraja i da od ove veze neće biti ništa. Ja sam juče doživeo da mene Terza zamoli da pošaljem Sofiji poljubac, ja sam je pitao: "Je l' uzvraćaš", ona je meni rekla: "Je l' trebam?", rekla si: "Ako je zagrlio, to je dovoljno da ga ostavim" - rekao je Luka.

- Rekla sam da je to kraj, šta bi ti uradila? Ona je meni to isto rekla - rekla je Sofija.

- Nisam rekla da mi je Milica u glavi, rekla sam da mi je situacija u glavi. Stvarno je nikada nisam videla, zašto bih mislila na njegovu bivšu verenicu...Ja sam rekla da sam jedina osoba koja mene treba i može da okrene je ta devojka koja je napolju, jer sam jedino njoj naštetila, jedino ona može da me mrzi - rekla je Sofija.

- Ja danas mogu da kažem, kao što sam rekao da će ući u vezu, mislim da će on hteti da se vrati Milici - rekao je Luka.

- I ja isto tako mislim...On je sada rekao kada su mu drugi napunili glavu da mu je žao Milice...Mene ne remete ukućani, mene može samo on da poremeti - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić