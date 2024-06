Karambol! Miona dala sve od sebe da se opere, Ša je uhvatio u laži: Rekla mi je pre pola sata, kad sam... (VIDEO)

Ne štede reči!

Milan Milošević, voditelj "Elite", u večerašnjoj emisiji "Pitanja gledalaca" dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao raskid Nenada Aleksića Ša.

- Gledaoci kod nas prepoznaju iskrenost, očito je da Miona ima emocije prema Ša, dok se jedan proces ne završi, drugi se ne otvara - rekao je Mića.

- Imam emociju? Sram te bilo - rekla je Miona.

- Kada je on ušao, je l' to raskid?! Je l' si uvek raskidala putem telefona. Ti si raskinula s tim bivšim, nije to došlo odjednom, ovde se desilo kao grom iz vedrog neba. Nije samo razlog da prekidaš, ne, nego se sedne i kaže da prekidaš jer si se zaljubila - rekao je Mića.

- Ti to nikada nisi izgovorila - rekao je Ša.

- Nisam nikada izgovorila?! - začudila se Miona.

- Iz ovog aspekta, videlo se da je Miona bila itekako zbunjena zbog svojih odluka, a tek sada kapira šta je uradila - rekao je Mića.

- Kažem ti da nisi normalan kada to pričaš, nisi dobro u glavi - rekla je Miona.

- Kaži brate da ti se gadim, da me mrziš, sada mi je rekla za patike - rekao je Ša.

- Ti si notorni lažov, kunem se u sve da sam rekla, ja sam rekla odmah kada sam videla - rekla je Miona.

- A šta sada, on namerno drami - pitao je Đedović.

- Da, namerno drami. Ja ne mogu da se natežem - rekla je Miona.

- Ma pre pola sata sam joj rekao za šorc kada je dr**la lanac - rekao je Ša.

