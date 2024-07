Ovo nisu znali: Ša ne može da veruje da je Miona pitala Stanislava što je nije branio od njegove bivše žene (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Zar te nije blam kada te Stanislav gura od sebe i kaže da sa takvim ološima nikada ne sedi - glasilo je pitanje.

- To mi je rekao jutros na šaljiv način. Nije me blam, jer rekla sam, ako u nekim trenucima budem naporna kada mu postavljam hiljadu istih pitanja - rekla je Maja.

- Ona ga je pitala da li je branio od Vanje - rekao je Milan.

- Da je on brani od Vanje? Blam, blam - ponavljao je Ša.

- On je mene prvo za Ša, rekao je da sam ga mnogo razočarala jer ga nisam branila, ja sam onda rekla da je on Maji dozvoljavao da me pljuje, pitala sam je l' me pljuvala Vanja...Budete videli na klipovima - rekla je Miona.

- Nikad ne bih rekao za nju tako ružno, to samo kažem jer je ona naporna - rekao je Krofak.

- Njemu da ne odgovara ova priča sa Majom, ne bi joj dopustio da ona tamo sedi. On Maji daje za pravo da to radi, Maja ga moli za ljubav, njemu to odgovara, on se oseća kao beg - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić