Voliš da teoretišeš, praksa ti je pokazala suprotno: Jelena i Ena zakopale ratne sekire, Rajačić smatra da su Peja i njegov otac totalni opozit (VIDEO)

Ne štede reči hvale na njihov račun!

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Jeleni Ilić Marinković kako bi iznela svoju nominaciju.

- Zapravo, prva slika Ene nakon njenog ulaska, moramo da se uhvatimo za nešto kada neko uđe naknadno. I ona jeste na početku imala izjave koje su meni bile odvratne, bio je fokus na njoj tada jer je bila nova. Meni su bile odvratne i mene su pogodile kao ženu. Ne povlačim reč, ne zaboravljam stvari koje mi svi izgovaramo jedni drugima. Sve što je Ena u tom momentu govorila, ljudi su komentarisali kako je iscenirano, a zapravo je bilo nepromišljeno...Ja i da nisam imala razlog da uđem u konflikt sa njom, bila sam pominjana i bile su neke peckalice. Moj zaključak je i tada bio da sve što ona izgovara nije nešto što je osmišljeno i ona kao neko ko je tek ušao nije osmislila strategiju za napade. Izgovarala je ružne stvari, ali i ono što je osećala. Odabrani jesu dobra prilika, tamo se ljudi tamo, ne sada kao zbliže, nego ima ljudi s kojima nisam progovorila reč u Odabranima jer smo se vređali, nismo se mirili. Sa njom nisam imala višesatno vređanje i svađe, tamo sam upoznala nju malo više, nedovoljno, ali dovoljno da shvatim neke stvari. Njoj i Peji su, shodno godinama, zamenjene ličnosti. Peja je dosta zreliji, a njeno skakutanje i sve to, ona je detinjasto. Ja o njoj nisam kao ličnosti imala mišljenje, samo o stvarima koje je radila i koje je izgovarala, kasnije sam videla njene manje i vrline. Meni je kod nje sve spontano...Peja jeste kulturan i fin, on je uvek fin, nasmejan, flegmatičan. On ima neku energiju drugačiju, ne kao osoba svojih godina. Nisam ga gledala kao pripadnika tog penzionerskog udruženja i nisam primetila taj neki uticaj...Šaljem Peju, ostavljam Enu - rekla je Jelena.

- Meni su Ena i Peja retko dragi ljudi. Vidim da pokušavate da se opravdate ljudima, retko ste jedna fina i spontana veza. Ja sam neko ko vas nije podržavao na osnovu toga što ovde pričate, ja sam dobro zapazio tvoje prvo izlaganje. Ja nisam neko ko misli da se suprotnosti privlače, ali vi ste dokaz tog nekog balansa. Ti se jesi negde plašio onoga što si čuo o Eni, to je sasvim okej, ti uopšte nisi mlad i to, vodiš se teorijom, ali si se sada uverio da je to ništa bez prakse. Ja sam Peju izdvajao i na početku kao retko finog i kulturnog momka, ne mogu da verujem da si ti totalno drugačiji lik od ćaleta. Najviše si me kupio kada si juče rekao da bi na smradski način odgovorio smradovima, nisi tako rekao, ali slično. Vrlo si vaspitan, kulturan, mislim da je dosta ljudi ljubomorno rijaliti učešće, jer si ti nekako genetski potkovan za ovaj rijaliti. Ena je moj omiljeni i najneomiljeniji učesnik ovde. Otkako je prešla dole da sedi pored mene, to je moj najgori trenutak, samo slušam o kafi, trepavicama...Opet ću vam sada reći, postala mi je omiljeni lik u kući što smo na startu prošli tu svađu gde je Gastoz izvukao deblji kraj! Šaljem Peju, ostavljam Enu - rekao je Rajačić.

Autor: Nikola Žugić