Nikada nećemo piti kafu: Ana Spasojević duboko razočarana u Enu, učesnici hvale nju i Peju kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Ne štede reči hvale!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ani Spasojević, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Pejo, ti i ja imamo odličnu komunikaciju od početka, trebali smo i pre "Elite" da idemo na ručak, ali nismo stigli. Nismo imali raspravu, tu sam za tebe šta god da ti treba, tu si za mene šta god da mi treba. Što se Ene tiče, tebi sam rekla prošli put sve što sam mislila, negde to i ne može da se promeni. Desi se da imamo neku spontanu komunikaciju, dobaciš mi ili ti dobacim, nasmejemo se i to je to. Iako vi negirate da se nešto desilo, desilo se, znam da postoji snimak. Nemam potrebu da te vređam. Šaljem Enu, ostavljam Peju - rekla je Ana.

- Krenuću od Peje, hajde, dobar si momak, ispravan si momak, sviđa mi se što si počeo da štitiš devojku, treba da se aktiviraš što se tiče komentarisanja. Što se tiče Ene, emotivna si, okej si, ti i ja imamo korektan odnos, darežljiva si, ne sviđa mi se alkoholisanje svaki utorak, ne sviđa mi se postupak sa Munjom i ima još nekih stvari koje mi se ne sviđaju. U vašem odnosu vidim emociju, ja vam želim svu sreću. Danas kada ste dobili poklone koje ste dobili, videli smo da imate ogromnu podršku, mislim da bi ova nominacija išla u drugom smeru da to nije baš danas. Sa Pejom sam bolji, ostavljam njega, šaljem tebe - rekao je Marko.

- Po meni ste vi super, idete jedno uz drugo. Smatram da je Ena dominantnija, on je smireniji. Smatram da ste vi kao plus i minus, meni je to skroz okej. Peja je jedan normalan dečko, jedan dobro vaspitan i dolazi iz dobre porodice, sve pohvale imam za njega. Ena mi je isto skroz okej, šaljem Peju, ostavljam Enu - rekla je Ana Nikolić.

- Ja o Peji imam jako lepo mišljenje, iskren je, dobar je komentator. Što se tiče Ene, Ena i ja imamo dobar odnos, nikada je nisam uvredio nisam, nikada me uvredila nije. Šta god da vam treba, tu smo. Ja vam želim svu sreću, šaljem Peju, ostavljam Enu - rekao je Korda.

- Što se tiče Ene, od kada sam je upoznao pre dve godine ista mi je, a Peja je kulturan i vaspitan. Ostavljam Enu, šaljem Peju - rekao je Lule.

Autor: Nikola Žugić