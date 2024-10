Tenzija doseže vrhunac: Luka i Bebica u žestokom verbalnom okršaju, Macanović mu pomenuo dete, učesnici napravili živi zid oko Vujovića (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević po povratku s reklama podigao je Aleksandru Nikolić kako bi prokomentarisala Enu Čolić.

- Aleksandra, zašto ćutiš na ovu temu o Eni? Hajde tebe da čujemo - rekao je Milan.

- Iskreno, promenilo mi se mišljenje o Eni. Ona je meni za stolom jedna, a drugačija je van stola, znači da nije iskrena. Ne sviđa mi se to kod nje. Situacija je jako teška kada je prodavnica u pitanju, ja joj kažem da to nije mala stvar. Ako upoređujem Aneli i nju, ona ispada gori čovek od Aneli. Mateja i ona nisu muž i žena, okej, bili su zajedno, šta je on dužan da joj t*tra ovde! Ja sam ti rekla više puta da je jako zaj**ana situacija, ja garantujem da ti ne voliš Aneli, pa kaži to! - rekla je Aleksandra.

- Bitno je da smo mi prijatelji - rekla je Ena.

- Nisi me pustila da ti kažem, upala si odmah u neki delirijum - rekao je Mateja.

- Zašto je problem ako je on išao meni u prodavnicu ako ti guraš mene njemu? - rekla je Aneli.

- Nije problem što je tebi kupio nešto, nego mu ti dovikuješ da ti promeni spisak, on ti menja sve, a meni ništa ne kupuje sa spiska...Naravno da me je pukla i ljubomora i sujeta i sve - rekla je Ena.

- Rekla si sada da nemaš dobro mišljenje o meni jer nisi ni sela sa mnom - rekla je Aneli.

- Rekla je jasno i glasno: "On je meni obećao da nećemo imati s*ks u rijalitiju" - rekla je Kačavenda.

- Za šta ja nju da branim? Što bi je branio kada smatram da ovo nije okej - skočio je Luka.

- Sedam dana ste unakrsno ustajali, kada se sa njom razgovaralo ti ustaješ odavde, ovaj odande - rekla je Kačavenda.

- Šta kažeš kad ti uđe - pitao je Luka Bebicu.

- Kažem da ti je**m mater...Možeš da mi p**iš k*rac - rekao je Bebica.

- Kažeš da sam slepac, a šta si ti od života napravio - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić