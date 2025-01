Dragana na udaru: Ena i Anđela je napljuvale, Đuričićeva smatra da je JEDVA DOČEKALA raskid Čolićeve i Peje (VIDEO)

Ne štede reči!

Dragana Radosavljević Cakana, naša slavna pevačica, zadužena je za atmosferu na božićnom ručku u "Eliti", a tokom istog, Ena Čolić požalila se Anđeli Đuričić na raskid sa Pejom.

- Juče popodne je on odreagovao na nju, nešto što mi se nije svidelo, rekla sam mu to nasamo, a on je otišao i njoj rekao: "Gago, zamisli za šta ona mene smara" - rekla je Ena.

- S tobom stvarno provodi svo vreme, ja to vidim stvarno. Izgleda kao da je jedva dočekala - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić