VUČIĆ O NAPUŠTANJU POLITIKE: Kao što sam obećao pre 12 godina, sam ću otići

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se iz Majamija i poručio da je narod uz njega, a da će politiku napustiti sam.

- Kao što sam obećao pre 12 godina, otići ću sam iz politike, a ne jer će neko da me sruši, pogotovo ne spolja. Nisam usamljen, narod je bio uz mene i zahvalan sam tim ljudima koji su to podržavali u svakom trenutku. Ako se ne znam šta ne dogodi, 8. bi trebalo da uručim orden patrijarhu Kirilu i tada bi trebalo sa njim i nadam se da ću imati kratku bilateralu sa predsednikom Sijem, zamislite kakav bi to značaj imalo za Srbiju, da imate bilateralu sa predsednikom SAD, Rusije i Kine, pa ko to može u svetu? Znam da će jedan deo javnosti to da koristi. Nisam vas lagao nikada kada sam rekao da je prošao voz za obojenu revoluciju. I tada je bilo veoma upitno. prevare ne traju dugo, u laži su kratke noge. Jedini zahtev koji postoji i nikada se neće menjati su ona četiri zahteva, onda su dodavali jedan, drugi, treći, lagali, petljali, izmišljali - kazao je on.

Autor: Jovana Nerić