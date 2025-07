'POBEDIĆE SRBIJA I ONI KOJI RADE' Predsednik Vučić: Svakog dana ovakve blokade njima podrška pada, jer to ljudi ne žele

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima nakon najave blokadera da će Srbija stati i poručio da do toga neće doći.

Vučić je prvo rekao divnu vest, da će u nedelju u 12 sati biti za saobraćaj otvorena deonica auto-puta od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,5 kilometara.

- Divna vest za ljude, konačno, u nedelju od 12 sati, biće otvorena i poslednja deonica puta prema Požegi, od Pakovraće do Požege, još tih 19,5 najtežih kilometara. Tako da imamo auto-put do Požege koji je otvoren za građane i one koji se vraćaju sa Zlatibora za Beograd u nedelju popodne, u nedelju uveče ići će novim auto-putem i uštedeće i vreme i biće putovanje sigurnije i bezbednije - rekao je Vučić.

Istakao je da je od 1945. godine do 2012. ukupno u Srbiji izgrađeno auto-puteva u dužini od 596 kilometara, a od 2012. do danas 609 kilometara.

- I zato obilazimo i pokazujemo da smo uradili 609 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Tako da smo više uradili za poslednjih 13 godina nego u prethodnih 67 - istakao je Vučić.

Ukazao je da ćemo tako sačuvati živote, ali i pokazati koliko želimo da Srbija nastavi da se gradi.

- Da Srbija radi, da naši ljudi mogu da žive bolje, da mogu da planiraju sigurnu budućnost za svoju decu, to je ključna poruka. Ne može da bude poruka u smeću koje bacate po ulicama, u kontejnerima koje okrećete, a onda nam pričate o ekologiji. Rušite, narušavate najnormalnije i najobičnije kretanje svakog građanina zato što vi mislite da imate pravo, zato što ste vi sebi dali to pravo. I to je njihova politika, na kraju krajeva. Naša politika je da gradimo, da radimo. Ja mislim da je ovo velika vest, ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da gradimo - naglasio je Vučić.

Narod neće kontejnere i smeće

Govoreći o blokadama delova naše zemlje Vučić kaže da je on i njihov predsednik i da se zbog toga sinić očinski njima obraćao.

- Pustite negde, nećemo da vas diramo tamo gde ništa vitalno niste učinili, samo uništavate život svojih komšija... Niko baš ne razume... Svakog dana ovakve blokade njima podrška pada, jer to ljudi ne žele. Mi imamo problem sa zemljom, ne želimo da neko strada, ljudi su pravili meandre kolima da izbegnu kontejnere, samo oni mogu da ubiju nekoga - izjavio je Vučić.

Kako je istakao, nije dozvoljeno da nekom sprečavate kretanje i da tučete nekog ko zaobilazi nezakonite blokade.

- Mladi ljudi razmišljajte o svojoj budućnosti - kazao je Vučić i dodao da mu je drago što vidi mnogo mladih ljudi na kolokvijumima.

Napad na prostorije SNS u Čačku

Vučić je prokomentarisao i napad na prostorije SNS u Čačku:

- Oni su umislili da je to legitimna meta i da imaju pravo - rekao je Vučić.

Pokušaj blokade rafinerije

Kako je naveo, neki su sinoć želeli da blokiraju rafineriju.

- Naravno da oni nisu bili blizu toga, jer je to policija sprečila. Zamislite tu ideju da blokirate rafineriju koja je rusko vlasništvo... Okreću celu Rusiju protiv sebe, a onda moraju da odgovaraju za najteža krivična dela - rekao je Vučić i dodao da su hapsili te ljude sinoć ne bi dobili manje od tri godine zatvora:

Molim vas da razumete, ne zato što smo slabi, nego zato što smo jaki, nemojte da ugrožavate prava drugih ljudi.

Vučić je pojasnio da njemu odgovara da se ovo produži u nedogled jer sada ljudi počinju da mrze sve što se dešava.

- Ljudi to ne žele više, meni odgovara jer neće moći to da ponove, a meni, političkoj stranci kojoj pripadam dali su materijal da pokazujemo šta su radili - naveo je Vučić.

Dobra vest stiže u Paraćin

Vučić je najavio da u Paraćin stiže nemački investitor.

- Uskoro stiže veliki nemački investitor u Paraćin, u Pomoravlje, mnogo važno za Ćupriju, Ražanj..., velika stvar za čitav taj deo Srbije - rekao je Vučić.

Poruka građanima

Upitan da prokomentariše izjave Ponoša Vučić je rekao da ga ništa to ne zanima.

- Teško je ljudima da emocionalno to prebole, oni su videli da su heroji novog doba, već su se postavili u fotelje, teško im je da razumeju da je to propalo - kazao je Vučić i dodao da će Srbija uvek da izabere ljude koji će da rade i grade, a ne da ruši.

Vučić je istako da će u Srbiji pobeđivati rodoljubiti koji poštuju ljude i žene.

- Mi ćemo nastaviti da radimo, u nedelju od 12 otvoren auto-put do Požege - ponovio je Vučić.

Upitan o tome da li razmišlja o izborima Vučić je rekao da o tome razmišlja uvek.

- Morate da znate da postoji nešto preče od izbora, a to je vaša zemlja, vaša Srbija... Pobediće Srbija i oni koji rade - istakao je Vučić.

Zagorčavanje života

Podsetimo, Vučić je sinoć objavio poruku kojom je apelovao na blokadere da ne ruše Srbiju:

- Poštovani građani, danas je dobar dan za našu zemlju. Otvorena je nova fabrika u Čačku. Za samo 48 sati otvorićemo novi autoput, na radost svih građana u našoj lepoj Srbiji. Nažalost, oni koji ne vole Srbiju, a ima ih, ima ih iz polja, ima ih i u našoj zemlji, rešili su da krenu u potpuno zagorčavanje života svima vama. Rešili su da vam blokiraju odlazak na posao, da vam blokiraju normalan život, da vam blokiraju da se osećate slobodno, u svojoj zemlji, kod svojih kuća, na svom radnom mestu. Zakazali su potpune blokade u nekoliko gradova, uključujući i Beograd, za sutra u ranim jutarnjim satima. Ja ih molim, ne kao predsednik Republike samo, ne kao čovek koji je dobio najveće poverenje građana, molim ih kao običan čovek da to ne čine, da se urazume, da ne mrze toliko svoju zemlju, da shvate da su to teška, krivična dela i, suprotna Zakonu o bezbednosti saobraćaja, suprotno ustavnim normama o slobodi kretanja - rekao je i dodao:

I mi ne želimo da reagujemo. Mi prosto izbegavamo upotrebu sile. Želimo da dopustimo svaku slobodu okupljanja, izražavanja, apsolutno sve. Ali ovakvu vrstu nasilja država ne može i ne sme da dopusti. Jer onda više nije država. Onda više država ne postoji. Zato vas molim još jednom razmislite i još jednom se urazumite. Kao Boga vas molim. Za sve druge ljude, Srbija je država, ozbiljna i odgovorna. Tako će biti i sutra i svaki drugi dan.

