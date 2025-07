'SRBIJA NEĆE DA STANE' Vučić: Uvek će da pobeđuju rodoljubi koji čuvaju državu, ali oni koji hoće da je grade

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima da će Srbija uvek da izabere ljude koji rade i grade.

- Oni su već videli da su oni heroji novog doba, mnogi su se već postavili u fotelje, već počeli da prave svoje kombinacije. Teško im je da razumeju da to se nije dogodilo, da im je još jedan Vaskrs propao. Svake godine kažu - Vučić će do Vaksra, a kad prođe Vaskrs, onda do Nove godine. I tako svaki put. Srbija će da uvek izabere ljude koji rade i grade. Ja im preporučujem da budu deo tima koji će da radi i gradi, a ne da ruši. Tada će da imaju neku šansu. Do tada Srbija neće da stane i u Srbiji će da pobeđuju rodoljubi koji čuvaju državu, ali oni koji hoće da je grade, da obezbeđuju veće plate, penzije, koji će da da poštuju ljude, žene. - rekao je Vučić.

Autor: D.B.