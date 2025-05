VUČIĆ: Idem u Moskvu, Srbija će i posle toga ostati na evropskom putu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da Srbija neće silaziti sa "evropskog puta", ali da će ići u Moskvu 9. maja.

- Ni jednu drugu temu nemaju, svet gori, oko Ukrajine ne znaju šta će, oko nestanka struje... Zamislite da je u Srbiji nestalo struje na 24 sata, nas bi obesili za noge. Ali, glavni i jedini problem je ovaj. Srbija se nalazi na evropskom putu i neće silaziti sa njega, ja sam spreman da primim svaku vrstu sankcija. Rekao sam Putinu da ću 9. maja doći u Rusiju, mene moja data reč obavezuje, data svom narodu, svakome. Niko drugi ne treba da ide i ispašta, ja ću da idem osim ako mi se ne znam šta dogodi ili ne znam kakva pretnja bude upućena Srbiji. Srbija će i posle toga ostati na evropskom putu to da menjamo ne možemo, jer i to je bilo dato obećanje pred izbore - rekao je on.

Autor: Jovana Nerić