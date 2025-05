Vučić za Pink: Kalas će ponoviti pitanje o mojoj poseti Rusiji, u Tirani sam objasnio poziciju Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom predstojeće posete visoke predstavnice EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaje Kalas Beogradu, da je siguran da će ona ponoviti pitanje njegovog odlaska u Moskvu 9. maja i da će na njemu insistirati, ističući da on neće bežati od tog pitanja i da se neće skrivati.

- Ona je bila jedina koja je u Tirani javno osudila moju odlazak u Moskvu. Imao sam otvoren razgovor sa njom. Objasnio sam poziciju Srbije iskreno, jasno, nedvosmisleno. Niti sam se krio, niti bežao po hodnicima. Siguran sam da će ona to pitanje da ponovi, da će da insistira na tome. Neću se sakrivati ispod stola, da budem sasvim iskren, niti ću da bežim od toga - rekao je Vučić ekskluzivno za TV Pink.

Vučić je dodao da je tu i druga agenda koja se, kako je rekao, odnosi na blokadere i opoziciju.

- Meni je važno da Ana Brnabić iznese, ja nisam ekspert po tom pitanju, ali mislim da je strašno važno da ispunimo one stvari koje smo obećali, a tiču se tri medijska zakona, tiču se REM-a i tiču se izbornih uslova, dakle ODIHR-ovih preporuka i izmene izbornog zakona. To smo obećali i to moramo da izvršim - rekao je Vučić.

Na pitanje šta Srbija može da očekuje od njene posete kada je reč o KiM, Vučić je kazao da ne misli da sa njom postoji posebna tema razgovora oko KiM, osim dijaloga sa Prištinom koji je, kako je istakao, nepostojeći i to zahvaljujući Aljbinu Kurtiju.

Vučić je rekao i da je počeo da piše knjigu o obojenoj revoluciji na kojoj će, siguran je, zaraditi mnogo novca i najvećim delom će ga, kaže, dati crkvi.

- Mislim da sam inače jedan značajan donator i našoj crkvi, ali ne samo našoj crkvi, već i drugim i tuđim bogomoljama u našoj zemlji. Kad kažem tuđim, mislim na druge veroispovesti, a sve one pripadaju nama. I tu knjigu ću, kada završim, preporučiti širom sveta da bude čitana, jer slobodarski narodi iz nje će moći mnogo toga da nauče - kako da se odupiru spoljnoj okupaciji, kako da se odupiru spoljnim pritiscima i kako da se izbore protiv obojene revolucije - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da bi mogao da napiše još jednu knjigu vezano za KiM i sa kakvim licemerima i lažovima se Srbija suočava.

- To je da ne poverujete. Šta god im vi kažete, baš njih briga. Ne možete probuditi onoga koji se pretvara da spava i ne možete istinu predočiti nekome ko odbija da je čuje. Za sve njih koji su priznali nezavisno Kosovo, na bilo kojem kontinentu, nijedan argument ne znači ništa. Ne znači ni to da Rezolucija 1244 nikada nije ukinuta, ona je i dalje na snazi. Baš ih briga. 'Vi stemali, vi morate da slušate, jer mi, veliki, smo odlučili da vam otmemo 14 odsto teritorije' - rekao je Vučić.

On je istakao i da nema odgovora na pitanje kako neko od njega traži da ne ide u Moskvu, dok oni idu kroz teritoriju koju smatraju otcepljenom od naše.

- Gledaju me kao kroz švajcarski sir, kao da je sve šuplje, u zid iza mene, a kroz mene. Mislite da ima odgovora? A šta da mi neko odgovori kad mu kažete što ste napali ovu zemlju bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Što ste ubili dve i po hiljade ljudi? - upitao je Vučić.

Autor: Pink.rs