Siniša Mali: Evropski put ostaje strateško opredeljenje Srbije

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da evropski put ostaje strateško opredeljenje Srbije, najavljujući posete predsednika Evropskog saveta Antonija Košte i visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas Beogradu 11. ili 12. maja.

Mali je rekao da susreti sa evropskim liderima govore o imidžu i poštovanju koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izgradio.

On je istakao da bi se Vučić, ukoliko bi otišao u Moskvu 9. maja na proslavu Dana pobede u Drugom svetskom ratu, tamo takođe sastao sa svetskim liderima.

- Ako ode u Moskvu, dakle, tu je i predsednik Brazila, tu je i kineski predsednik, tu je i ruski predsednik, ovo juče je trebalo da bude i američki predsednik, dakle, ajde, recite mi, da li postoje neki lider u svetu koji se tako često viđa sa liderima najvećih svetskih i najmoćnijih sila na svetu? Pa nema. Dakle, to dovoljno govori i o njegovoj sposobnosti, i o imidžu koji je stvorio, i o poštovanju koje je izgradio, a ne samo njegovom, nego cele Srbije, jer on predstavlja svoju zemlju. Tako da, sa te strane, nakon njegovog povratka u narednih nekoliko dana, ja očekujem da se on u punoj snazi vraća svojim obavezama i sami ste rekli, i Evropska unija, i daleki istok, i daleki zapad, pa nama je to budućnost, dakle, nama je to put, strateški put i strateško opredeljenje - naveo je Siniša Mali.

Autor: Jovana Nerić