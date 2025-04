POKAZALA SI MI DELIMA DA ME NE VOLIŠ: Ena u maratonskomm razgovoru s Pejom PRIZNALA da se poljubila s Munjom, svađa trese spavaću sobu (VIDEO)

Ne štede reči!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nastavili su maratonski razgovor o svom odnosu i svemu što se dešavalo među njima.

- Je l' te nije sramota - pitao je Peja.

- Je*ao te rijaliti...Znam da ti se gadi, a ti se hvataš sa njom, je*ao te rijaliti. Gde je tvoj obraz sa onom dro*om?! - rekla je Ena.

- Zamisli da sam ustao i rekao zbog čega si probušila je*eni jezik...Ti praviš Munju mentolom - rekao je Peja.

- Ajde odgovori mi za Slađu - rekla je Ena.

- Boli me ku*ac za Slađu, uzeo sam da igram i da se sprdam...Ti si se ljubila sa Munjom - rekao je Peja.

- Poljubila, sramota me je, to mi nije trebalo, ali tebe nije sramota, ti si je nab*jao na ku*ac - rekla je Ena.

- Ti si pokazala delima da me ne voliš, rečima me voliš, delima me ne voliš - rekao je Peja.

- Ne znam što si došao sada kod mene ovde - rekla je Ena.

- Zato što me nervira...Družila si se sa Aneli - rekao je Peja.

- Ja se s njom nisam družila, ti se sa njom družiš - rekla je Ena.

- Vi ste došli ovde da budete iskompleksirani i prodavači magle, mene to nervira - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić