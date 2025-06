Stefani i Munja se prepucavaju preko deteta: Matora priznala da ne veruje Dragani, pa oprala svoju prošlost!(VIDEO)

Ne štede reči!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", vodteljka Ivana Šopić najavila je video gde Jovana Tomić Matora ogovara Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza, ubeđena da su lažni i da ona sve preuveličava.

- Ovde vidimo divan ljubavni par koji analizira mene i Munju i govori da smo lažni. On mene nije šutirao nego me počupao za kosu. Ona ovde priča kako ništa nije uradila, a jeste - rekla je Stefani.

- Stefani mi ništa nije rekla za Dunju. Verujem Stefani, nisam govorio za neke velike stvari. Imala je agresivno ponašanje prema trudnici, sve verujem Stefani. verujem da preokrene neke stavri, ali ove bitne ne. Rekao sam da preokrene, a ne da preuveliča - rekao je Munja.

- Normalno da kad me udara do krvi da ću ja nju da sklonim. Nikad nisam imala takvu svađu sa njom, kao njih dvoje niti mi je pala takva stvar na pamet. Ne mislim da je u njihovim svađama afekt. Munja zbog ove situacije koje smo zajedno uradile nema svest za Kostu. Oni se takmiče i prepucavaju preko deteta - rekla je Matora.

- Nikad nisam rekao da je opsovala Konstantina - ubacio se Munja.

- Pratim ono što priča u krevetu. Stefani je u svađi rekla, vrlo je bila uverljiva, kad je pričala o visini honorara, bila je uvredljiva u tome i ubeđivala je pola sobe u neke stvari. Ja sam njoj poverovao. A onda sam je sutra pitao, a ona je rekla da je sve izlupetala. Verujem da većina ljudi vidi da je bio gas ko će da pobedi u tom trenutku - rekao je Ivan.

- Ona ovde nema svoj stav, pazi šta će da kaže - rekao je Dača.

- Poenta je da ne za neke stavri sam imala poverenja kao u partnera i ti se služiš time da bi mene degradirala. Dragani sam ispričala neku situaciju koju mogu i ovde da ispričam. Nemam poverenje u nju i rekla sam joj da me ne pita neke stvari. Ponosna sam za neke stvari, kao što su moja snajka i brat išli na terapije i radili na svom braku. Nisam ništa rekla loše nego sam se Dragani pohvalila. Pomenula je Dunju i Nikolu, a ja sam onda rekla Dragani da što se njih tiče da sam ponosna kako je Dunja vaspitana i ponosna sam na neke stvari. Dragani n epriča, opekla sam se. Nemam sto posto poverenja. Ima stvari koje sam joj pričala, normalno je kad živiš sa nekim da deliš neke stvari. Ako to iskoristim hoću li biti bolji čovek, hoću li pobediti? Ponosna sam na sebe, to je moj osećaj prema nečemu. Ona sa svojim partnerom tera inat i nešto preko deteta - objasnila je Matora.

- Ne teram inat preko detata. On meni u svakoj svađi spomene nju, pa sve ode u nekom drugom pravcu i dođe do deteta - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić