ISKRENI DO KOSKE! Ena i Peja pričom o svom odnosu izazvali METEŽ u Beloj kući: Ne obazirem se na to ko je s njom dobar i ko je vređa, već... (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Jovanu Pejiću Peji.

- Ivan ti je govorio da si za lečenje, da si kockar, da izgledaš kao neko sa posebnim potrebama i onda mu ti ideš na rođendan i daješ mu srednji budžet, da li je to zato što uživaš dok onako gnusno vređa Enu - glasilo je pitanje.

- Jeste, rekao mi je kao što sam rekao danas u radiju, ja sam mu dao taj novac jer mi je Baki to rekao. Ne obazirem se na to ko je s Enom dobar i ko je vređa, baziram se na to ko mene vređa. One neka pričaju njihove probleme, ja ću svoje i to je to. Meni je jedino bitno da me ne vređaju prijatelji, kao što si me ti uvredila par puta - rekao je Peja.

- Posle ovog emotivnog slona sam se distancirala od mnogo ljudi, napravio se i večeras čistac. Mislila sam da se Anđela ne slaže sa mojim postupcima, ne osuđujem je, ali mi se ovo večeras nije dopalo, sa moje strane je totalna distanca, verovatno je trebalo tako i ranije da bude. Peja je bio u pravu kada mi je pričao da ne mogu da sedim sa svima... - rekla je Ena.

- Ona sredom plače i govori kako je Peja s drugim devojkama. Naravno da mi je stalo da ona čuje, kada su izašli klipovi, oni su se pomirili. Ona je pokvarena i zla, jer je govorila da će u inat meni da radi svašta sa muškarcima koji se meni sviđaju - rekla je Poršelina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić