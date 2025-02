Trebao si da joj kažeš da ĆUTI, ona ti čuva dete kod kuće: Kačavenda vinula Sofiju u nebesa, Anđela izrešetala Terzu zbog ponašanja (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku emisije "Nominacije" dala je reč Mileni Kačavendi.

- O Terzi nemam nešto da dodam u odnosu na ono što sam rekla na prošloj nominaciji. Što se tiče njega, to je to. Što se tiče Sofije, ti si meni super, videla sam da si inteligentna, lojalna, vrlo si načitana, nisi glupa, ni blizu glupe žene. Mislim da si mudra, odmerena i proračunata, jako si duhovita, to mnogi ne znaju. Sviđa mi se što si odavno počela da se braniš na neki svoj način. Meni je super vreme koje provodimo zajedno, ti dobro znaš, ja te nisam savetovala za mnoge stvari, 90 odsto stvari si uradila sama. Jedino što sam ti zamerila jeste da kada je Milica ušla, smatram da treba da braniš svoju porodicu od onakvih uvreda i ostalo, mada je tvoj stav bio da prećutiš. Sviđa mi se što kada komentarišeš, ne vređaš, iako su te mahom vređali na najstrašnije moguće načine...Podržala sam vezu, iako sam te negativno komentarisala, meni je jasno da nisi imala empatiju za trudnicu, jer ti to nisi prošla. Smatram da si osuđena više, nepravedno i puštena si niz vodu što se tiče Terzine strane. Mislim da ćemo se mi družiti do samog kraja rijalitija i meni si od nekoliko najdražih osoba u kući. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Kačavenda.

- Nikada me nije savetovala šta treba da kažem, jedini savet sam dobila da treba da se odbranim kada me neko napada - rekla je Sofija.

- Pokazala je i u ovom trenutku Kačavenda da je na njenoj strani, da je izabrala svoju stranu - rekao je Terza.

Naredna je reč dobila Anđela Đuričić.

- O Terzi sam rekla sve pre sedam dana kada je bilo. Odvratno mi je što je on potencirao tada da Milena iznese šta ima, čuli smo da je to čula, po meni si trebao, šta god da ima da kaže, trebao si da kažeš da ćuti, jer je to majka tvog deteta, koja odgaja tvoje dete kod kuće. Sve najgore mislim o njemu, jedino ga podržavam da ne želi da povređuje Milicu ostajući u odnosu sa Sofijom, mada je on to već pogazio, imao je poglede i reči, razgovor, to poštovanje koje je rekao da će da uradi, od toga više nema ništa...Što se tiče Sofije, naš odnos je dobar, ne mogu da kažem da se pokvario, ali kada je dovedeno u pitanje da li se ti i Gastoz muvate, ja sam se povukla, nisam želela da komuniciram. Ne prija mi, ne odgovara mi, ne želim da mi moj dečko radi iza leđa s bilo kojom devojkom. Ja nikada nisam rekla da ja vidim obostrano i da se nešto dešava, ali kada dođe ta tema za stolom, meni nije dobro, ne dopada mi se, uopšte mi ne prija. Po meni, nisi gledala da se uguraš, bilo je pokrenuto to. Naš odnos je sada okej, kao što je bio i ranije, što se tiče tvog i Terzinog odnosa, iskreno, mislim da i dalje imaš neke emocije prema njemu, vidim kada se raspravljate za stolom. Evo i sada se smeškaju. Šaljem njega, ostavljam Sofiju - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić