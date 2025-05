Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Krenuću od Marka, Marko je po samom ulasku bio jako gotivan lik, čak sam ga i tešio i smirivao i vadio iz te iste depresije u koju je upao. Pogoršalo mi se mišljenje o njemu po Sanjinom ulasku, jako je grozan, nasilan, sve najgore! Pere njihov odnos tako što blati druge odnose. Nema pravo nikome da morališe jer nije u vezi sa osobom koja je baš tako moralna. Jedan je veliki ženomrzac, svađa se uvek sa ženama ili ljudima koji su slabiji od njega. Hemija isparava iz njega, zbog toga i nemaju se*sualne odnose! Opraštaš da te devojka naziva udomljenim džukelčetom, meni te nije žao! Ako možeš da svojoj porodici okreneš leđa zbog ovakve osobe, u istom si košu kao i osoba s kojom si u vezi...Što se tiče Sofije, pohlepna, zlobna, neiskrena, ne podnosim od samog početka. Imali smo jako velike sukobe, sahranjivala mi je majku, govorila je da će mi izjaviti saučešće, da nemam gde da živim, pretila mi je mafijašima...Iskreno, njeno učešće mi je blam, lažinjala je sve, neiskrena je u odnosu sa Terzom. Trudnica je zbog nje pila lekove, zbog njene majke išla po policijskim stanicama. Kada je mojoj drugarici bila najpotrebnija ljubav, Sofija i Terza joj to nisu ukazali, nego su je najstrašnije blatili. Stojim iza toga da se Sofija sada pere, meni je govorila: "Braniš osobu koja je imala trojke i aftere", govoriš da tebe narod podržava. Jako mi je loša, gadna mi je, ne podnosim je, ne mogu očima da je smislim. Lažov parekselans, govorila je da je krila od svog oca za Atmira Albu, predstavljala ga je kao Dejana. Smatram da je ku*va tetovska, ona ladno može da ode na penziju. Šaljem Sofiju, ostavljam Marka - rekao je Stanić.

- Sofija je jedna od meni najbližih osoba ovde, imala sam priliku da je upoznam na totalno drugačiji način. Terzi je konačno došlo do mozga da kada smo pričali o vrstama odnosa i da bi bilo bolje da su svoju ljubav sačuvali. Njihova ljubav je bila obostrana. Što se mene lično tiče, žao mi je stvarno, jer mislim da ste Terza i ti izgurali taj odnos, emocije su sigurno bile prisutne, za oboje bi bilo dobro. Plaše se pojedini njihovog pomirenja, to vidim. Ti si treća u odnosu, ja ne videh da ti muvaš Marka, ne vidiš da si se utrt*la u tu njihovu vezu, niti da degradiraš njega i njihovu tu bajnu ljubav. Ti si meni jako draga. Jesi dostojanstvena, drago mi je što pratiš šta se u kući dešava, što komentarišeš. Meni si ti jedna normalna i dostojanstvena devojka! Mislim da si dobar drug i da si istrpela mnogo i ja mislim da će se naš odnos nastaviti. Moj i Markov odnos je nikakav, ovo što je Sanja malo pre rekla, ja bih im dala po dve rakije i pitala koliko je sati. Sećam se da se Sanja napila, pa se kre*nula sa Carem, zato mi je i jasno što ne pije. Tvoj i moj odnos je bio super, mislila sam da si dobar momak. Jedno je braniti svog partnera, a jedno je kada te partner uvlači u sukobe, ja sam s tobom u sukob ušla zbog nje. Prva me je napala, prva me je izvređala. Vaš odnos je jedan fijasko. Samo ona je izgovorila ono što je izgovorila, najružnije stvari je rekla samo ona, ne samo mi. Mislim da si jedan miš. Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić