Mišljenje ti je kao WC papir... Aleksandra otkrila da se razočarala u Sandru, Uroš skinuo rukavice, pa predočio Luki sve što mu SMETA (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ovaj put ću poslati Sandru, jako me je razočarala, ne opet, nikada me nije ni očarala, može mi se tako! Uvek sam sumnjala da Sandra nije tako dobra, fina i naivna kako se predstavlja. Ona je vrlo namazana i podmukla žena, mislim da se sve svodi na interes. Što se tiče Luke, šta je učinio za mene ili nije, saznaće se napolju, ima mene do kraja života što se tiče tog prijateljskog odnosa, mislim da je Luka dobra duša, čak ću podržati Luku i Aneli što se tiče ljubavnog odnosa - rekla je Aleksandra.

- Čime je ona potvrdila te tvoje sumnje - pitala je Ivana.

- Jednim pogledom. Danas kada sam se svađala sa Milovanom i kada sam se popela na sto, itekako mogu da zapazim šta treba. Jedan njen pogled mi je pokazao kakvo mišljenje ima o meni. Nije bila uz mene kada je trebala, nikada nije prišla kao drugarica. Bila je sa mnom dobra samo radi reda - rekla je Aleksandra.

Sledeća je reč dobila Sofija Janićijević.

- Nisam promenila mišljenje. Imaš tih nekih ispada što se tiče tebe Sandra, sve što sam ikada rekla, stojim iza svojih reči. Volim te, draga si mi, jedino možete ti, Dača i Milena da me povredite...Nisam očekivala njenu reakciju za rukavice za trening, ja bih joj dala sve. Čak i ljudi koji su bili prisutni ostali su u šoku, pitali su me: "Je l' si dobra sa Sandrom?", baš sam se iznenadila i šokirala sam se. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Sofija.

- To za rukavice je bila budalaština, treba ljudi da imaju razumevanja, videli su da nisam raspoložena danima, možda sam bez razloga bila neprijatna - rekla je Sandra.

- Sofija je jako zanimljiva van stola, samo joj zameram jedno, a to je kada je poslala Daču i rekla: "Nemoj da vratiš cigare", dali su Radi cigare - rekao je Luka.

Naredni je nominovao Uroš Stanić.

- Za Luku mislim da je ljigav, lažov, prevarant, osoba koja je emotivno nestabilna. Smatram da si jako opsednut sa mnom! Ti si opsednut mojim likom i delom, ali ne sviđaš mi se...Smatram da ima udela u tome zatvor u kom si proveo osam godina, smatram da su ove paćenice koje jure za tobom, kao muškarac nemaš karakter, prelaziš i opraštaš nešto što niko ne bi. Ti si spreman da zarad naroda i podrške pređeš preko svega. Tvoje mišljenje je kao wc papir, u prijateljskim odnosima se nisi pokazao, nisi se pokazao ni kao džentlmen. Što se tiče Sandre, ja sam od početka bio na Sandrinoj strani jer je bila izigrana i povređena, ostaće valjda verna jednom muškarcu, predala je srce na dlanu, dobila je zgaženo. Krivo mi je što je dozvolila da ima komunikaciju sa Lukom, ne treba da bude paćenica i da se ponižava. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić