Aneli raskrinkala Ivana: Otkrila da ljubomoriše Jeleni na Karića, a evo šta misli o njihovom braku! (VIDEO)

Skinula mu masku!

U toku je Debata u ''Eliti 8''. Tema današnje debate je loš brak ili dobar razvod, a reč je dobila Aneli Ahmić koja je otkrila da je stalno pričala Jeleni Ilić i Ivanu Marinkoviću da uopšte nisu jedno za drugo.

- Ja se potpuno slažem sa mojom grupom, slažem se da je bolje dobar razvod nego loš brak. Kad si u lošem braku tu ispaštamo svi, ispašta cela porodica. Nemamo nijedno rešenje, bolje je tako nego da ljudi na silu ostaju u braku - rekla je Aneli,.

- Ko je po tebi u pravu, Ivan ili Jelena? - upitao je Đedović.

- Ni jedan ni drugi, evo ona sada priča sa Karićem, a on ljubomoriše. Ovo je već prešlo svako meru. Ja sam imala davno neki bolestan odnos, to je bila moja velika ljubav, to je prešlo iz ljubavi u mržnju. Tukli smo se, svađali, nismo znali kako jedno drugo da povredimo. Ja sam se svaka dva dana selila kući i vraćala se, to je bio najbolesniji odnos ikada - rekla je Aneli.

- Je l' si se utešila kada si videla odnose u Beloj kući? - upitao je Đedović,

- Jesam. Ja sam rekla Jeleni da ona na silu želi da se pomiri sa Ivanom i pokušavala je da me demantuje. Sad ispada da je to tako što sam ja njoj govorila. U hotelu sam joj rekla da Ivan nije muškarac za nju - rekla je Aneli.

- Je l' Ivan za Aleksandru? - upitao je Đedović

- Ne - rekla je Aneli.

Naredna je reč dobila Aleksandra Nikolić.

- Ja sam se vraćala mom bivšem mužu jer sam mislila da neke stvari mogu da se promene i da nam odnos krene na bolje. Nisam znala da Ivan ima poroke, ali sada kada čujem meni je to užas jer čovek koji ima poroke uvek će više voleti čašicu od deteta i rakije - rekla je Aleksandra.

- Samo zbog ovakvih ljudi se brak kao papir skrnavi, njima je bolji bio razvod kako su se oni vratili nasmejani nego bilo šta drugo iskreno. Smatram da su oni time pokazali da im taj papir ništa nije ni značio, jer su se vratili ovde i nastavili da budu u dobrom odnosu - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.