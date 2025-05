Tvoj sukob sa Anđelom i Gastozom me ne zanima, dok... Đedović upozorio Enu Čolić na monstruozne uvrede, ona ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Maca joj pojela jezik!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Reč je dobio Marko Đedović, koji je ovog puta sačuvao Enu Čolić.

- Što se tiče Ene i njenog učešća, sve ono što ti pričam mesecima unazad, sve ću ti to ponoviti. Kao što se nisam mešao u svađe Aneli i Milene, tako se neću mešati u svađe tebe i Anđele. Neću se ja sa tobom svađati jer je meni Anđela draža. Nikad te neću uvrediti dok ti mene prva ne uvrediš. Rekao sam ti da si jako zanimljiva u svađama, dok se ne pređu granice. Svaki put sam s tobom razgovarao o tim stvarima i mislim da ti to ne treba. Nemaš granicu i kočnicu, moraš da je nađeš ili se nemoj tako oblačiti kao dama. Ne mislim da si apsolutno normalna, imaš neki prebačaj u glavi. Do određenog trenutka je sve super, od određenog trenutka si najgadnija osoba koju sam čuo u životu. Svakog utorka sam ti govorio da se opametiš - rekao je Đedović.

- Ja ne smatram da sam ništa loše uradila - rekla je Ena.

- Što si onda krila od Peje? - upitao je Karić.

- Pitala sam ga, rekao je da mu ne smeta - rekla je Ena.

- Svakako, to nije normalno Ena ukoliko se ljubila s Munjom. Meni stvarno te stvari nisu normalni, moji stavovi su moje ponašanje, a to šta ću da pričam i radim to je moja stvar. Što se tiče tvoje svađe sa Anđelom i Gastozom, to se ne brini. Bićeš zaštićena kao Aneli od mene. Imaćeš zaštitu što na kvarno, što direktno - rekao je Đedović.

- Je l' ti misliš da ću ja to da prihvatim? - upitala je Ena.

- Nisi ti bitna, kao ni Aneli. Ti i ona ste topovsko meso, bitan je udar na mene. Zamolio sam te da Aneli ne vređaš dete, koliko sam video ti to nisi više radila. Čuo sam u čestitki da se tvoja porodica ogradila od tvojih izjava. Ukoliko su se oni ogradili od tvojih izjava, zar ti to nije pokazatelj da kad pređeš granicu da se setiš njih? U ličnom odnosu ti ništa ne zameram - rekao je Đedović, pa se osvrnuo na Terzi:

- Uradio si šta si uradio, šta ste tražili to ste i dobili. Kao što si rekao da se u tim trenutcima nisi ložio na kretenizam i da si izdržao u odnosu sa Sofijom, možda bih našao opravdanje. O vama nisu pričane najsjajnije priče, od tebe se sve ovo moglo očekivati. Imaš isto ružno ponašanje kao Ena, ali ti se izvinjavaš. Moj i tvoj odnos je super, ali ja ću morati tebe da pošaljem jer neću menjati svoje stavove u odnosu na to s kim je Ena u konfliktu - rekao je Đedović.

- Ja sam njemu zahvalna na svemu, samo sam htela da kažem da ja nisam vređala decu već samo Aneli dete. Izvinjavala sam se šest puta, zbog Alibabe neću više nikad - rekla je Ena.

Autor: N.Panić