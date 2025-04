30 dana me je jurila, a posle... Peja ne prestaje da blati Enu Čolić, nakon sinoćne svađe odlučio da zauvek stavi tačku! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Jovan Pejić Peja u razgovoru sa Nikolom Grujićem Grujom žestoko je opleo po bivšoj devojci Eni Čolić zbog sukoba koji su imali tokom emisije "Gledanje snimaka".

- Bio si joj zanimljiv dok te nije osvojila - rekao je Gruja.

- 30 dana me je jurila, a posle umesto da to poštuje... Ja sam svestan svojih kvaliteta, nisam nesiguran i znam koliko vredim. Ja nisam prodana duša. Ja ne gledam da se družim sa papanima zbog rijalitija, pa posle da me proda. Ubaci u vatru mene, pa da se dignemo u rijalitiju to mogu sami sa sobom, a ne sa mnom. Ja sam nju pustio da vidim koliko je bezborazna i da vidim koliko ide. Izbacuje me iz kreveta, vređa mi majku, pa ja to za 25 godina nisam doživeo. Prešao sam preko čestitki i preko svega. Smirila se za stolom, ali me d*ka. Ja sam juče namerno ustao da kažem da ne zna gde je Tajalan, ali zna da se stavlja 100 žileta u p*čku. Beži bre... Ja sam rekao da bi prodala dete, ne kažem prdala, ali metaforički. Bila je drugarica sa ovom i onom, a posle pljuvanje - pričao je Peja.

Autor: A. Nikolić