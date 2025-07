Neću devojku koja po svaku cenu želi da bude poznata: Završni udarac Jovana Pejića, za sva vremena odjavio Enu! (VIDEO)

Razvezao jezik!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević podigao je Jovana Pejića Peju kako bi otkrio kakva sad osećanja ima prema Eni Čolić.

- Ona je sad rekla da je Kačavenda poltron od Đedovića, a onda ga i ona pozdravlja. Kad joj je odgovaralo da je Sofija spaja sa Munjom ona je bila sa njom najbolja drugarica, a sad joj je k*rvatina - rekao je Peja.

- On je rekao na početku da ga srce vuče u pušionicu, a posle kad je stao ona se ne skloni od nje. Ona je moja drugarica ovde - dodala je Ena.

- Ona je ovde htela da me predstavi kao lošeg druga, pa me je ovde spajala sa Mimom. Ja smatram da sam prevaren, lupa me sujeta jer nisam lepo došao do saznanja da je devojka jurila političare, bila s takvim ljudima u vezi - govorio je Peja.

- Ne, on je mene jurio - dodala je Ena.

- Nisam imao takve devojke. Ima pogrešan razum i zato sam se sklonio od nje. Ona živi od problema, napada sve, ne može da ćuti dva minuta. Kad se priča o Gastozu i Anđeli ona se ubacuje konstantno, ne znam šta joj je tu toliko wow - nastavio je Jovan.

- On je očekivao da sam rodila dete sa 18 i da sam završila s muškarcima sve dok njega nisam srela - rekla je ona.

- Ona želi kompleksima da bude poznata. Neću da imam devojku koja po svaku cenu želi da bude poznata. Razumi da sam se odvojio i da više nikad u životu neću da se pomerim - pričao je Peja.

- Evo, u pravu su svi, gadiš mi se. Peji je ovde napunjena glava. Đedović i mene savetovao samo za dobre stvari, a ne da se ovde koljem. To radi Kačavenda, a otkako je Đedović otišao ona ne zna gde bije - besnela je Ena.

- Ja se ne stidim jer sam sedeo sa Sandrom jer je ona normalna, a ti se Munje stidiš - nastavio je Pejić.

- Ja ovde pričam o svemu što izađe o meni - besnela je Ena.

- Da li brineš o sinu tad? - pitala je Kačavenda.

- Poenta priče je da nisam tražila problematične momke. Milan je sin arhitetke, ali je napravio sr*nja i završio je u bekstvu. Mi smo živeli bez para, a kad je stao na noge vratila sam se u Srbiju. On nije gaser, nego gospodin. Vaso sa kojim sam bila tri godine je profesionalni borac, radio je na vratima celu našu vezu i to mi je najduža veza od tri godine. One jeste tako malo problematičan, ali taj Vaso ima sve najlepše o meni da kaže. Peja priča da sam problematična, a oni su bili najbolji dok su bili sa mnom. To su bili mirni i normalni životu, porodične slave i farbanje jaja - nastavila je Ena Čolić.

