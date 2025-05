Očekivao sam se da će se pokajati: Bebica se ježi od Gastozovog vređanja, sumnja da će Teodora proći kao Ena Čolić! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Nenad Macanović Bebica sa voditeljkom Ivanom Šopić u "Šiša baru" komentarisao je aktuelna dešavanja u Beloj kući.

- Bebice, svi su smatrali da će Gastoz da se pokaje kad je izneo brojne morbidnosti - rekla je Ivana na samom početku.

- Mića i ja smo imali svađu, ali nikad nismo išli tako daleko. Isti su što se tiče uvreda, ali svi su zaboravili da je Mića jedini podržavao Gastoza i da je govorio da ima emocije prema Anđeli. Anđela je trebala da zaustavi da ovo ne ide toliko daleko, jer je ona rekla da joj je Mića prijatelj, da su pili kafe i da joj je bio tu. Gastoz je Anđeli radio mnogo gore stvari, nego što je Mića rekao. Pale su morbidne reči, a Gastoz koji je toliko godina na televiziji nisu potrebne takve reči. On kao da nije svestan reči koje izgovara. Ja sam očekivao da će da kaže da se kaje jer je Mića najstariji i za svakog je bio tu u nekom trenutku. Svakome je pomogao, pa i njemu. Anđela je kriva jer nije zaustavila, ali mislim da Gastoz nije imao razlog i da se nije umešao ovo ne bi otišlo tako daleko. Anđela će imati najveću štetu jer je pogazila svoje stavove. Pre dve nedelje je rekla da neće Miću nikad uvrediti, a evo šta je sad bilo. Stvarno je mnogo morbidno i niko to ne zaslužuje - pričao je Bebica.

- Ti si rekao da se ne bi čudio da Gastoz ukanali i Teodoru. Da li misliš da je slagao za Enu ili je pričao istinu i ona je spustila loptu? - pitala je voditeljka.

- Kad je Munja izneo ono za Teodoru prvi je skočio i rekao da nije šmekerski. Ja sam rekao da će u sukobu našem da iznese, a da li je istina ili ne to ćemo da vidimo. Spreman sam na to da može nešto da kaže. Pogazio je sve, ove dve nedelje su ih istumbale, ankete. To ih je okrenulo, pogotovo kad je bila anketa za poltrona i zamislio je da ga je to degradiralo. Oni su zbunjeni. Između Anđele i njega vidim tu neko netrperljivost, kao posle Nove godine. Možda ga stiže sve što je izgovorio, ali je nekako nemir - dodao je Macanović.

Bebica je prokomentarisao i pomirenje Aneli Ahmić i Marka Đedovića.

- Nemam ništa protiv toga, ljudi se mire i svađaju 1000 puta. Oni su prijatelji bili i mislim da je imala tad ishitrenu reakciju i trebalo je i ranije da se desi. Mnogo se ljudi umešalo, a ona je pogubljena. Otkako se posvađala sa mnom počela je da se gubi, a onda se posvađala i sa Markom. Ona je izvređala ljude koji su bili tu za nju, a ja je nikad nisam uvredio i neću do kraja. Ja verujem da joj je krivo i za mene, jer mi smo do decembra funkcionisali odlično - pričao je on.

Autor: A. Nikolić