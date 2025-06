BESAN KAO RIS: Bebica osuo žestoku paljbu po Teodori, dao joj konačnu šut-kartu: Ja ću je prvi nominovati... (VIDEO)

Razvezao jezik!

Dačo Virijević je zamolio Nenada Macanovića Bebicu da ga ošis,a te je tako pokušao da ga pomiri sa Teodorom Delić, gde je Bebica čvrsto odlucio da je ovog puta to to, a na to sve ga je navelo njeno ponašanje od kako je poslata sa Borislavom Terzićem Terzom u izolaciju.

- Šta ima ona njega da pita, neću da raygovaram uopšte sa njom - rekao je Bebica.

- Možda ga je pitala jer je morala- kazao je Dačo.

- Ne mogu rekao sam svoje ne mirim se više, nije mi dobro kako niko ne shvata - rekao je Bebica.

- Ja ne znam šta je problem u vašem odnosu - upitao je Dačo

-Ma neću više da joj se obraćam izdrzaću ovih mesec dana - rekao je Bebica

- Nećeš, prići ćeš joj siguran sam - rekao je Dačo.

- Neću, poslaću je u izolaciju prvi pa će svi sa mnom - rekao je Bebica

Detaljnije pogledajte u video

Autor: Pink.rs