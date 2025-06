Razvezao jezik!

U toku su ''Nominacije Odabranih'', a Danijel Dujković Munejez dobio je naredni reč i nominovao Jovanu Tomić Matoru.

- Ja ne mogu da budem osuđen - rekao je Munja.

- Osoba koja krade stvari osuđuje. Nisam nikome ništa ukrao - rekao je Dača.

- Da mu Sofija pokloni suknju on bi nosio. Isto tako i nosi patike koje su mu četiti broja veće samo zato što su Đedovićeve. Tebe ne osuđujem jer si to stvarno bila ti. Samo zbog one situacije sa Milicom, ali to si bila ti - rekao je Munja.

- Ja već šest godina idem na svaku liturgiju i nemam idola. Nemam potrebe da spominjem - rekao je Dača.

- Kao da nije spremna na neke stvari - rekao je Munja.

- Ko laže, taj krade, a ko krade ide u zatvor. Jesi išao u zatvor? - pitao je Peja.

- Jesam. Možete da se ugledate na Mateju Matijevića koji trpi kritike na svoj račun. Tako da istrpi činjenice i stani iza svojih postupaka. Znao sam da će da dođe do provokacije za cepanje majice, to je što se tiče Maotre. Kad god mi spomene dete dobiće deset puta morboidnije stavri. Ona i sad uništa još jednu porodicu. Draganinoj majci nije dobro, ne poštuje njenu porodicu. Zabranjeno joj je od strane dva rođena brata da ih spominje ovde. Koliko moraš biti mizeran da ti zabrane da pozdravljaš porodicu. Majka joj je rekla: "Šta nam to radiš Jovana?!". Kako Dragana utiče na zdravlje svoje majke, tako je i Matora uticala na zdravlje svoje majke. Zamislite šta se dešavalo u četiri zida, ako se ovakve stvari ovde dešavaju sa Stefani. Ja ne bežim od svojih loših postupaka, ne perem se. Setimo se kad je bacala pepeo na igračku i lomila kolica za dete. Njoj na čast, sve joj se vraća. Želim samo njoj da se vrati onako kako je zaslužila. Ja nemam osećaj prema tom detetu zbog Stefani koja se krila i Matore koja podržavala. Stefani ću da pređem i moram da joj pređem, a Matora je uticala na moje očinstvo. Predlagala je Stefani da idu u Holandiju. Ovim putem ću nominovati Matoru - ispričao je Munja.

- Ja sam prethodne pute stavrno nominovao ljude koji mi idu na k ili sam stvarno imao lične koflikte, a ja već duže vreme nemam lične konflikte. Ne bih davao na značaju nekome. Nervira me Slađa u poslednje vreme jer se upalila, dosadna je i blamantna. Nominovaću mog brata Gruju. Jedva čekam da izađe odavde, da se ne smuca po kući. Smršao je 20 kilograma, uništila ga je ova sezona, uništila ga je Mima kao kantu. Želim mu da dfođe sebi i da pre Mime ode napolje, da ode kod svoje porodice da ga našteluje - rekao je Mateja.

- Kristina, loše ne mislim ništa, ali ti si sama svoje bitisanje odlučila ovde. Ajde da ispoštujemo ko je nominovan ovde - rekao je Munja.

- Ja želim da napusti ovaj projekat. Gruja sanja da ide kući. Sanjao je da na tačno od 40 dana ide kući. Nominovali smo Slađu, Sanju i Matoru - rekao je Mateja.

