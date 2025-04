Razvezao jezik!

Sandra Obradvić i Danilo Dačo Virijević žestoko su opleli po Aneli Ahmić. On je obelodanio detalje njenih simpatija prema Stefanu Kariću, zbog čega je uveren da nije bila iskrena prema Luki Vujoviću.

- Nju Luka ne interesuje za pet života - rekao je Dačo.

- Ma boli je bre uvo - dodala je Sandra.

- Sinoć je stiglo pitanje za Karića, a ona i ja smo išli u pab da sedimo tamo zbog njega, pa kad on uđe ona me gurka. On jeste zauzet, ali nije glibav. Nju Luka ne zanima, njoj je ovde bilo dosadno. Ona je meni sve pričala. Vidim da ona spušta loptu, dobacuje mi u prolazu onako simpatično, ali ona to menja i već danas će da me vređa. Ona nema sa kim da sedi. Svako veče me je zvala kad je plakala u krevetu, tešio sam je... Nek se goni u p*čku materinu, nije prva koja mi je izvređala oca bez razloga. Ona nije mogla da prežali jer sam dobar sa tobom. Mislila je da joj svi radimo o glavi - pričao je Dačo.

- Kad sam ja tebi prebacivala? Drugo je da sam ja tebi rekla da ne možeš da se družiš, ali mene boli uvo - istakla je Sandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić