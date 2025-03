Razvezao jezik!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u 'Šiša baru', bio je Nenad Macanović Bebica. On je pričao o aktuelnim dešavanjima u kući u poslednjih nedelju dana, a posebno se dotakao Borislava Terzića Terze.

- Sad sam čuo da je Asmin stao na Đedovićevu stranu, mislim da je on iskusno odigrao da oni sami o sebi ispričaju sve. Ovo mi postaje omiljena tema, jako mi je zanimljivo. Biće da je sve od prošle godine bila laž, tako da jedna čekam da sve izađe na videlo - rekao je Bebica.

- Šta je Terza pokazao u poslednje vreme? - pitao je Darko.

- Ne mogu da verujem da on i dalje ne razmišlja o detetu i Milici... Koliko god da ona nema emocije, to je jedan blam koji nema kraja. Kod god da mislimo da nema dalje, on pokaže da ima. Kada mu je Milica rekla da ne bude sa Sofijom, nije mislila sigurno da bude sa svakom sledećom... Slađa, Kristina, Mrvica to je sve blam - rekao je Nenad.

On se osvrnuo i na odnos Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore, pa izneo svoj iskren sud o njima:

- Od svega ovog svaka priča koja se pokrene, mene vraća na prošlu godinu i priču sa Anitom... Perućac mi je i dalje najgori, to me podseća na priču sa Anitom kada je izašla u park sa detetom u 2 ujutru. Ne znam, danas čujemo za neke slike sa sahrane... Verujem Stefani sve, samo mi nije jasno kako je onda izgledao njihov lep dan - rekao je Bebica.

Iskomentarisao je i odnos Sanje Grujić i Marka Stefanovića, kao i njihove sukobe sa ostalim ukućanima.

- Mislim da njih dvoje imaju problem koji ne mogu da reše. Sanja iz nezadovoljstva pljuje pola kuće, on skače da je brani i onda nastane cirkus. Ona nastavlja sa svojim morbidnim uvredama, otkopavanjem grobova i pljuvanjem u času. Ne znam, moja vizija je da oni imaju problem između sebe koji ne mogu da reše - rekao je Bebica.

Autor: K.K.