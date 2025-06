Bili smo zaslepljeni da bilo šta kažemo trudnici: Dačo promenio ploču o Terzi, pa žestoko opleo po Milici! (VIDEO)

Razvezao jezik!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Nikolić.

- Sa Teodorom u poslednje vreme imam dobro komunikaciju otkako nije sa Bebicom. Neću da odajem naše razgovore, kvalitetni su baš. Nemam ništa loše da kažem o tebi i mislim da nisi takva kao što izgledaš. Što se tiče Terze jako me vređa kad bilo ko kaže da se muvamo. Ja jako volim a flertujem, slobodna sam žena i videla bih žene da je ovde viša klasa muškaraca, pa da vidimo ko i bio dostojanstven. Imali smo veliku svađu, grozna je bila, ali nekad se treba i dobro posvađati da bi se učvrstio neki odnos. To da se ponovo ne bismo pričali više. Dobar nam je odnos jako. Sa Terzom sam bliža i poslaću Teodoru - rekkla je Aleksandra.

- Teodora i ja imamo dobar odnos od početka i ovde je smatram prijateljem. Nju i Bebicu uvek stavljam u isti koš. Imali smo neke svađe, ali sve je to odlika prijateljstva. Znamo šta mislimo jedno o drugom. Terza kad je mogao da bude sa Slađom, što ne bi bio sa Teodorom kad je 30 puta bolja riba? Što se tiče tvog odnosa sa Bebicom, on se jeste malo naljutio na mene, ali mislim da ste bili tu za mene. Imate patološki odnos, to sam već rekao. i taj odnos mi se ne dopada da ste od 30 dana 20 dobro, a 10 ne. U poslednjih mesec dana problem su bili Gastoz i Anđela jer imate drugačije mišljenje. Stefani kad se naljutila na Munju rekla je da se Munja prekrstio da ništa nije imao sa Teodorom, a da to mora da priča da bi uterao Bebici. Mislim da je Terza ispao glupan kad je u pitanju odnos sa Sofijom kad je slušao da ne bude sa njom u odnosu, a ne savetuju ga kad su u pitanju drugi odnosi koji samo njemu štete. Jako si pogrešio kad je u pitanju odnos sa Sofijom. Moram da kažem da si pogrešio prema Aneli, bolje da si pljunuo i njega. Ti imaš od početka loše mišljenje o Aneli i ne znam zašto si bio dobar sa njom, kad si mi pričao da želi da razdvoji tebe i Sofiju. Rekao si da i Sanji ništa ne veruješ, nego Sofiji kad je u pitanju njihov odnos. O Marku ništa loše nisi pričao, ali si ismevao Sanju kad sam rekao da nosi štikle iz Tutina. Bez obzira na sve što si uradio mislim da od Milice nis zaslužio neke reči i mislim da smo tad bili zaslepljeni da bilo šta kažemo jednoj trudnici. Što se tiče Milice čuo sam da je Teodora imala razgovor sa Milicom i da si bio prekretnica da postane još populčarnija. Uvek ću da ostavim Teodoru - rekao je Dačo.

Autor: A. Nikolić