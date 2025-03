Zbog ovih reči nastaće haos: Dačo opleo po Sanji Grujić, pa otkrio Sofijinu taktiku u ratu sa njom! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Danilo Dačo Virijević u razgovoru sa Jelenom Ilić žestoko je opleo po Sanji Grujić i Marku Stefanoviću.

- On je ostavio porodicu zbog k*ravele. Nije Sofija kriva što stiže pitanje, ne mora na nju da udara. Kad bi bar 10% realno komentarisali Sofija je sve to radila sa svojim momkom, a ona je na jednu noć. Da li treba na to da se vraćamo? Ona poižava na seljački način, ali ja im ćutim da vidim dokle će da idu - rekao je Dačo.

- Ogavni su... Sofija mnogo ćuti - dodala je Jelena.

- Rekla mi je da zna da je radila sa njom, ništa ružno nije rekla. Rekla je da je pogrešila jer je spustila loptu, ali će tako da fura, pa će da pokaže kad izađe - nastavio je Dačo.

Autor: A. Nikolić