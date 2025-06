Žestoko rešetanje: Bebica razočaran u Anđelu posle svih laži o Pavlu, siguran da Gastoz LAŽE da ima poverenje u nju! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o goručim dešavanjima iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Nenade, kako si? Šta se dešava sa Teodorom? - pitao je Darko.

- Opet smo se pomirili i sad je kao sve okej, ali ćemo da vidimo kako će da bude. Suštinski da imamo neki problem kao što je Paja Jovanović to nemamo. Radi neke stvari namerno, meni ego ne da da prećutim i najgore je izvređam i posle mi bude žao. Dva dana sam se pravio lud i nisam hteo da dam na značaju, pa sam je opet izvređao kad je bila debata i nekeko me opet isprovocirala, izvređao sam i posle se kajem - govorio je on.

- Kako gledaš na sve o čemu se priča kad se radi o Anđeli i Gastozu? - pitao je voditelj.

- Anđela veliko razočaranje, mislio sam da laže da bi opravdala Gastoza kao prijatelja prema Paji i da pokušava sve da prebaci na sebe, ali kroz sve ovo što je prošla povezao sam kockice i mislim da je ona bila sa njim u vezi i da neće da se priča o tome. Ove laži, auto, Zlatibor, zgrade, stanovi, sve je tako konfuzno i nepotrebno. Ja ne znam koji je cilj ograđivanja od toga i uvaljivanje u laži. Stvarno mi je katastrofa, napravila je od sebe nešto najgore, a mogla je da kaže kako je bilo i svi bismo drugačije gledali - pričao je Bebica.

- Gastoz kaže da joj veruje, a ukućani da se folira i da joj ne veruje - dodao je Darko.

- Naravno da joj ne veruje. Svaki dan prođe nešto novo, a najviše mi je zapralo kako se ona ne seća da joj je došla čestitka na kući i nije mi moguće da se ona ne seća. Vidim da su spustili loptu danas, ali se vidi da joj ne veruje i mislim da više veruje u Pavlovu priču. To što Pegiju neće da kaže da stane sa tom pričom nam daje do znanja da ne veruje Anđeli i da hoće sam da izaše da se uveri - govorio je Bebica.

- Aneli i Luka? - pitao je voditelj.

- Isto se ponašala prošle godine kao sad. Mnogo mi je konfuzno šta se dešava, ali ja mislim da je Aneli trudna, a zašto to odlaže ne znam, a mislim da pomirenja neće biti. Video sam kako se Luka danas ponaša u bazenu sa Sofijom, ide na stranu da pobegne od svega - rekao je on.

- Hoće li doći do pomirenja Terze i Luke? - pitao je Darko.

- Da. Video sam mu suze u očima i razočaranje jer Luka tako priča o njemu. Znaju se tri meseca ovde, ni ne mora da sedi za njegovim stolom - dodao je on.

Autor: A. Nikolić