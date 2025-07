Bez milosti: Bebica do koske rasrkinkao prljave igrice Anđele i Gastoza, ništa mu nije promaklo! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditelj Darko Tanasijević sa Nenadom Macanovićem Bebicom komentarisao je aktuelna dešavanja u Beloj kući.

- Bebice, što ste se posvađali Teodora i ti? - pitao je voditelj.

- Oko masiranja, ja sam je stisnuo jače i ona se iznervirala jer neću da se izvinim, pa me je u afektu psovala. Bezbeze smo se posvađali, nema razloga - rekao je on.

- Koji odnos ti je najinteresantniji za komentarisanje? - pitao je voditelj.

- Lažno prijateljstvo Anđele i Karića i svaki pokušaj da se ukanali, a ljubavni što se dešava između Gastoza i Anđele. Ja sam sinoć bio šokiran kako je Gastoz kroz Anđelu nominovao Sandru, kako su iste i lažu, a ona je posle sat vremena ustala i sela pored njega kao da ništa nije bilo. Neverovatno je kako su sve parove napadali da se vređaju, a oni sad to rade. Sedeli smo napolju sad Anđela ide i priča da je on čovek kojeg ona najviše voli nakon što joj je doneo palačinke - rekao je Bebica.

- Da li te je šokiralo što su rekli da su imali dogovor da Gastoz nju ostavi mesec dana pred kraj da bi ona bila žrtva? - pitao je Bebica.

- Sve što se dešava između njih, od 2. januara, pa uvoda u raskid, kako se ograđivao i mislim da je sve ostalo bio rijaliti i kad je rekao da će uz nju biti do kraja. Svaka njima čast kako su devet meseci izdržali zajedno, a imaju mišljenja kakva su iznosili. Rekao je da je Anđela folirant, da plače u lajvu, a ona je rekla da je on ljubavni prevarant. Ovo sad rade zarad rijalitija da bi se spustila tenzija. Ja sam sad video da on sedi sa Sofijom, priča sa njom i ispada da su se sve dogovorili - govorio je on, a onda prokomentarisao haos koji se dešava između Munje, Matore i Stefani:

- Munja je u temi Matora i Stefani suvišan. Mislim da on remeti i mi ne možemo da čujemo šta se tu desilo. Ja mislim da sa obe strane postoje emocije koje tu još nisu čista. Bilo je takmičenje ko će koga više da povredi. Munja da nije tu bio bi drugačiji razgovor i mnoge strane se ne bi umešale, nego bi konkretno pričale o problemu - rekao je Bebica.

