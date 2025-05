To je bolesnički i izdajnički: Bebica nastavlja da blati Gastoza punom parom, prizvke niže jednu za drugom! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Nenad Macanović Bebica, Danilo Dačo Virijević i Teodora Delić komentarisali su dešavanja u vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali i povezanosti Pavla Jovanovića sa njima.

- Meni je za Pavla fokus na Gastozu, to jeste odvratno. To je bolesnički i izdajnički, g*vnarski - govorio je Bebica.

- Oni nemaju nikakav odnos već dve godine, koja je poenta? On samo hoće da bude popularan - rekao je Dačo.

- Gastoz je propagirao kodekse i poštovanje - dodao je Bebica.

- Ona je uzela malo stan, kola, postavila ga kao prijatelja i distancirala se - rekao je Dačo.

- To je legitimno ako je uradila - dodala je Teodora.

- Ako je legitimno neka trpi. Gastoza boli k*rac, on je zaj*bava i igra rijaliti. Ne mogu da ga smislim jer je folirant, a to ćeš da vidiš napolju - poručio je Bebica.

- Pa nismo u 19. veku, pa niko ne sme Aginu ženu da izj*be ili bude sa njom. Šta ima veze što je bila sa njegovim drugom? - rekao je Dačo

- Nikad ne bih bio sa devojkom koja je bila sa mojim drugom. Što je on njega pitao"Šta radi ova tvoja?", on je folirant. On je nju pitao posle mesec dana muvanja, što nije pitao pre nego što je počeo da je muva? Ćutimo? Vidim da Dača menja vidike - dodao je Bebica.

- Ja verujem Anđeli - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić