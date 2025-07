REPETIRAO VREĐALICU, PA OSUO RAFAL! Ivan Marinković jedva dočekao svojih pet minuta da opljuje sve parove u Eliti! Danas nikoga nije POŠTEDEO! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Naredni sagovornik voditeljskog para, Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze bio je Ivan Marinković, koji je dao sud o primirju Milovana Minića i Aleksandre Nikolić.

- Ivane, kako gledaš na primirje Aleksandre i Milovana? - upitao je Munjez.

- Moram pre svega da kažem da je za mene ovo sve već viđeno. Svi koji su gosovali danas, prebacili su na šalu sve. Je l' ti ljudi imaju u glavi kako su se ponašali i šta su sve govorili i kakve su to situacijhe bile?! Kačavenda je sad rekla da bi podržala odnos Anđele i Gastoza, a do pre par dana je govorila da mu veruje da se ohladio od nje. Što se ovog Luke tiče, užasno se ponaša prema Aneli, dok je ona, makar sad pokazala da ima neki stav, da li će to potrajati, to ne znam.

Autor: S.Z.