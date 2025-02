Jedva dočekao da likuje: Aleksandra poglašena za najlukaviju osobu, Milovan je odmah urnisao! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najlukavije osobe. Prvo mesto zauzela je Aleksandra Nikolić.

- Narod sve vidi, sve čuje i sve zna. Ako Milosava ostane još malo ona bi preuzela tu titulu jer je ona njen produkt. Pitajte šta joj je miljenica rekla u svađi i kad su počele da pričaju? Miljenica je rekla da k*rva, to je omiljena ćerka koja je to rekla rođenoj majci. Ja se kunem u svoju malu da je to istina. Njoj je majka prvi put rekla da je voli kad je ulazila u rijaliti - govorio je Milovan.

- Ako ljudi kažu da sam ovde najlukavija meni je drago, definitivno sam doktor za sve ove ljude. Prvi put mi je drago što sam prva na anketi - poručila je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić