Pao joj mrak na oči: Aleksandra proglašena za najmaliciozniju osobu, Milovan jedva dočekao da likuje! (VIDEO)

Nije joj prijala ova titula!

Voditelj Milan Milošević u emsiiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" da je Aleksandra Nikolić zauzela prvo mesto na anketi za najmalicioznije.

- Dobro je, jer bi mi bilo žao da je Terza i pitala bih se gde su mi oči bile. Ja sam je navela na anketi na drugom mestu. Smatram da pripada ovoj anketi jer nas devojke upoređuje sa njom, obrne kad joj ne odgovara i vređala mi je majku u svađi. Ja ne bih sudila šta ona radi, niti me interesuje, ali njeno ponašanje nu opisuje ovde - govorila je Sofija.

- Očekivao sam je i što se mene tiče ja mogu kući. Suvišan je svaki komentar - dodao je Milovan.

- Očekivala sam sebe, već duži period sam na lošim anketama. Ako tako narod misli očigledno je da me ne vole ne samo ovde, već i napolju. Vidim da je Ivan srećan, a kad sam bila perfidna onda mi je govorio da je to glupost i da to ne mora da znači da je loše i da može da bude dobro. Ne mislim da sam maliciozna, nego kontra od toga - pričala je Nikolićeva.

Autor: A. Nikolić