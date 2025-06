KVARAN DO BOLA, NE BIRA VREME DA UNAKAZI: Mića demolirao Ivana argumetima, pa odlučio da ZAUSTAVI RAT! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Ivanu Marinkoviću.

- On je neko ko je pokazao širok spektar provociranja, ali je negde pokazao emocije, neke je i ženio. On je neko ko je u rijaliti uveo ceo svoj život. Dozvolio je da budu i njegova devojka sa kojom ima sina, pa i žena sa kojom se venčao. Oštrog je jezika i preke naravi. Ume da se povađa, ne bira sredstva kad da vređa. Najveći provokator koji je ikad rođen na zemaljskoj kugli, kvaran do bola. On bi te gazio da te nema, to je Ivan Marinjković. Ne bira ni vreme ni mesto da te unakazi. Nismo prijatelji, ne vređamo se, ovo je sa njim najbolji odnos. Nekad smo bili odlični drugari, ali je sve otišlo u pravac bez povratka. Mašio si životne izbore. Ne želim da imam neke rasprave sa tobom i da se mešam u tvoj životni izbor - rekao je Mića, pa dodelio mali budžet.

- Peja je uradio niz loših stvari i retko dobrih stvari. Opravdao si crtu da imaš neki šmek za ljude sa kojima se družiš. Najveća greška je što si se zaljubio u ženu u koju nisi smeo, pa si pokazao stvari koje nismo znali. Ženu kao što je Ena ti ne možeš da nosiš, pa se pokazuju ove loše stavri i ljudi ti govore da si kockar... - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić